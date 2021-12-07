الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الدقهلية»: تنفذ حملات تفتيشية مكثفة لمكاتب مراقبة الأغذية

جانب من الحملات
جانب من الحملات

شنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة  بمحافظة الدقهلية، تكليف إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع منافذ وأماكن تداول الأغذية، في نطاق مدن الدقهلية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

ونظمت حملة تم خلالها  المرور على 16 منشأة غذائية بمدينة دكرنس، منها 7 منشآت غير مرخصين، وأسفرت الحملة عن ضبط  100 كرتونة سناكس ويندوز بوزن 85 كجم تقريبا منتهية الصلاحية، وضبط  50 كرتونة مقرمش بالأعشاب بوزن 50 كجم منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على الكمية بالمحل فى عهدة صاحبها. 

  كما تم إعدام 145 كجم أغذية مختلفة، وكذلك 30 لتر مشروبات وعصائر متغيرة فى خواصها الطبيعية، و تحرير عدد 2 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات الصحية و  9 محاضر جنحة صحية لعدم حمل شهادات صحية، و تم سحب 17 عينة للفحص ومخاطبة الجهات المختصة للغلق الاداره لعدم الترخيص.

 و أكد "مكي" استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين  والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بارواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

الرقابة الإدارية مديرية الشئون سعد مكي الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات جديدة

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

عقوبة قاسية فى انتظار المخالفين لضوابط صلاة الجنازة بالمساجد

«تقلبات عنيفة».. «الأرصاد» تُحذر من الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«التموين»: مجلس الوزراء وافق على تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية

وزير التعليم يحسم الجدل حول عودة امتحانات التحسين بالثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر

اليوم.. اللجنة العليا «الفلسطينية الأردنية» تبدأ اجتماعاتها برام الله لتعزيز التعاون