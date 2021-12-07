«صحة الدقهلية»: تنفذ حملات تفتيشية مكثفة لمكاتب مراقبة الأغذية

شنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تكليف إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع منافذ وأماكن تداول الأغذية، في نطاق مدن الدقهلية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

ونظمت حملة تم خلالها المرور على 16 منشأة غذائية بمدينة دكرنس، منها 7 منشآت غير مرخصين، وأسفرت الحملة عن ضبط 100 كرتونة سناكس ويندوز بوزن 85 كجم تقريبا منتهية الصلاحية، وضبط 50 كرتونة مقرمش بالأعشاب بوزن 50 كجم منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على الكمية بالمحل فى عهدة صاحبها.

كما تم إعدام 145 كجم أغذية مختلفة، وكذلك 30 لتر مشروبات وعصائر متغيرة فى خواصها الطبيعية، و تحرير عدد 2 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات الصحية و 9 محاضر جنحة صحية لعدم حمل شهادات صحية، و تم سحب 17 عينة للفحص ومخاطبة الجهات المختصة للغلق الاداره لعدم الترخيص.

و أكد "مكي" استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بارواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.