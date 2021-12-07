الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مسجل خطر يتاجر في المخدرات ببولاق الدكرور

حبس مسجل خطر
حبس مسجل خطر

قرر قاضِ المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، استمرار حبس مسجل خطر "له معلومات جنائية"، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. 

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، وردت إليه معلومات تفيد بقيام عاطل "له معلومات جنائية" بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 

وعقب التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته "6 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 1 كيلو جرام لمخدر الأيس، 500 جرام لمخدر البودر، مبلغ مالى - هاتف محمول".

وتم اقتياده إلى ديوان القسم. وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة الذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الاتجار في المخدرات تحقيقات النيابة قاض المعارضات محكمة جنوب الجيزة بولاق الدكرور المواد المخدرة

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وائل لطفي

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