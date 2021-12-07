الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

روائيون وشعراء مصر يدخلون ضمن ترشيحات «جائزة زايد للكتاب»

جائزة زايد للكتاب
جائزة زايد للكتاب

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن القائمة الطويلة لفرع الآداب المؤهلة للجائزة في دورتها السادسة عشرة / حيث تضمنت القائمة الطويلة لفرع الآداب 15 عملًا لروائيين وكتاب وشعراء من تسع دول عربية، هي مصر ، الإمارات، العراق، سلطنة عمان، المغرب، موريتانيا، سوريا، المملكة العربية السعودية، والكويت.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء، أن فرع الآداب استقطب 852 عملاً في دورة هذا العام، وهي زيادة تمثّل 46% في عدد الترشيحات بالمقارنة مع الدورة الماضية، مؤكدة أن الأعمال في فئة "النصوص الأدبية" استحوذت على العدد الأعلى من عناوين القائمة الطويلة لفرع الآداب بواقع 13 ترشيحاً.
جدير بالذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب تُكرم الإنجازاتِ المتميزة للمبدعين والمفكرين في مجالات الأدب والفنون والعلوم الإنسانية باللغة العربية واللغات الأخرى، وتوفّر فرصاً جديدة للكتّاب الناطقين باللغة العربية، كما تُكرّم المؤلفين الذين يكتبون عن الثقافة والحضارة العربية باللغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، والروسية.

وفي وقت سابق.. أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن القائمتين الطويلتين المؤهلتين للجائزة في فرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة، وذلك للدورة السادسة عشرة لعام 2021/2022، التي تبدأ من خلالها المرحلة الثانية لمجريات الجائزة، وتعمل خلالها لجان التحكيم على التقييم الشامل لجميع العناوين المدرجة في القوائم الطويلة. 

وحقق فرع المؤلف الشاب أعلى عدد من المشاركات في الجائزة بلغ 881 مشاركة، وبحجم نمو لافت بلغ 37%؛ مقارنة بعدد المشاركات التي استقبلتها نسخة العام الماضي من الجائزة، والتي بلغت حينها 646 مشاركة.  

فيما بلغ عدد مشاركات فرع أدب الطفل والناشئة 236 مشاركة، وجاءت المشاركات من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يؤكد الانتشار الواسع الذي حققته الجائزة، ونجاحها في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المبدعين بشتى المجالات الأدبية على مستوى المنطقة العربية والعالم. 

ابوظبى جائزة زايد للكتاب مصر روائيون وشعراء مصر الإمارات

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وائل لطفي

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