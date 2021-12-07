استدعوهم بسبب مشاجرة أبنائهم فاعتدوا على 3 معلمين.. القبض على 3 أولياء أمور بالمرج

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المهن التعليمية برئاسة محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، شكوى عاجلة باعتداء 3 أولياء أمور بالأسلحة البيضاء على 3 معلمين بمدرسة كفر الشرفاء الإعدادية التابعة لإدارة المرج التعليمية بالقاهرة، والمعلمين المصابين هم أحمد شوقي، وليد عبد العزيز، عبد الرحيم أبو الوفا، وتم نقلهم الى المستشفى للعلاج.

وتبين من متابعة النقابة للقضية، أن عدد من الطلاب تشاجروا مع بعضهم داخل المدرسة، وتم استدعاء أولياء الأمور بمعرفة الأخصائي الاجتماعي لمنع تكرار ذلك، وتطور المشهد لمشاجرة، اعتدى خلالها 3 من أولياء الأمور بالأسلحة البيضاء على المعلمين.

وعلى الفور وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، سيد آدم رئيس النقابة الفرعية بشرق القاهرة بمتابعة الحالة الصحية للمعلمين الثلاثة، وتكليف محامي الفرعية، بتولي قضية المعلمين ومتابعة محضر الشرطة، وبالفعل تم القبض على المتهمين الثلاثة لتعديهم على المعلمين بسلاح أبيض داخل المدرسة وتم إحالتهم إلى النيابة.

وطالب نقيب المعلمين، بضرورة تشديد مسئولى وزارة التربية والتعليم على تنظيم دخول أولياء الأمور إلى المدارس بعد تكرار التعدى على المعلمين داخل الحرم المدرسي، مضيفا أن النقابة تطالب مجلس النواب بسن تشريعات تغلظ عقوبة التعدي على المعلمين ، للحفاظ على هيبة ومكانة أصحاب رسالة تربية الأجيال.

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته فى تربية وتعليم الأجيال.

وانتهى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي اليوم الثلاثاء، من الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية.

وأعلنت الوزارة،عن بدء تصحيح الامتحانات داخل المدرسة من معلم المادة، تحت إشراف مستشاري المادة بالإدارات التعليمية.

وشددت الوزارة، على مديريات التربية والتعليم، على أن النتيجة لم تعلن للتلاميذ ويتم إضافتها على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، لتعلن بالألوان وليس الدرجات.