الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استدعوهم بسبب مشاجرة أبنائهم فاعتدوا على 3 معلمين.. القبض على 3 أولياء أمور بالمرج

مشاجرة
مشاجرة

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المهن التعليمية برئاسة محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، شكوى عاجلة باعتداء 3 أولياء أمور بالأسلحة البيضاء على 3 معلمين بمدرسة كفر الشرفاء الإعدادية التابعة لإدارة المرج التعليمية بالقاهرة، والمعلمين المصابين هم  أحمد شوقي، وليد عبد العزيز، عبد الرحيم أبو الوفا، وتم نقلهم الى المستشفى للعلاج.

وتبين من متابعة النقابة للقضية، أن عدد من الطلاب تشاجروا مع بعضهم داخل المدرسة، وتم استدعاء أولياء الأمور بمعرفة الأخصائي الاجتماعي لمنع تكرار ذلك، وتطور المشهد لمشاجرة، اعتدى خلالها 3 من أولياء الأمور بالأسلحة البيضاء على المعلمين.

وعلى الفور وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، سيد آدم رئيس النقابة الفرعية بشرق القاهرة بمتابعة الحالة الصحية للمعلمين الثلاثة، وتكليف محامي الفرعية، بتولي قضية المعلمين ومتابعة محضر الشرطة، وبالفعل تم القبض على المتهمين الثلاثة لتعديهم على المعلمين بسلاح أبيض داخل المدرسة وتم إحالتهم إلى النيابة.

وطالب نقيب المعلمين، بضرورة تشديد مسئولى وزارة التربية والتعليم على تنظيم دخول أولياء الأمور إلى المدارس بعد تكرار التعدى على المعلمين داخل الحرم المدرسي، مضيفا أن النقابة تطالب مجلس النواب بسن تشريعات تغلظ عقوبة التعدي على المعلمين ، للحفاظ على هيبة ومكانة أصحاب رسالة تربية الأجيال.

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته فى تربية وتعليم الأجيال.

وانتهى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي اليوم الثلاثاء، من الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية.

وأعلنت الوزارة،عن بدء تصحيح الامتحانات داخل المدرسة من معلم المادة، تحت إشراف مستشاري المادة بالإدارات التعليمية.

وشددت الوزارة، على مديريات التربية والتعليم، على أن النتيجة لم تعلن للتلاميذ ويتم إضافتها على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، لتعلن بالألوان وليس الدرجات.

 

الحالة الصحية وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور مجلس النواب التربية والتعليم المهن التعليمية نقيب المعلمين الامين العام غرفة العمليات أولياء أمور التعدي على المعلمين الأسلحة البيضاء غرفة عمليات لقبض على المتهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

عقوبة قاسية فى انتظار المخالفين لضوابط صلاة الجنازة بالمساجد

«تقلبات عنيفة».. «الأرصاد» تُحذر من الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وزير التعليم يحسم الجدل حول عودة امتحانات التحسين بالثانوية العامة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. ذوو الهمم في رحلة مع القوات الجوية بسماء القاهرة (فيديو)

صندوق النقد: الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وأفريقي بحلول 2022 (إنفوجراف)

استدعوهم بسبب مشاجرة أبنائهم فاعتدوا على 3 معلمين.. القبض على 3 أولياء أمور بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر

اليوم.. اللجنة العليا «الفلسطينية الأردنية» تبدأ اجتماعاتها برام الله لتعزيز التعاون

الصحة فى إسرائيل تسجل 21 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون