الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الليلة.. «العالمي للصوفية» يُنظم ندوته العلمية الـ160

العالمى للصوفية
العالمى للصوفية

أعلن الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، عن تنظيم ندوته العلمية الشهرية، مساء اليوم الثلاثاء، بالسيدة زينب، بحضور عدد كبير من علماء وأعضاء الاتحاد الذين يشاركون بصفة مستمرة فى هذه الفعاليات التى تقام بمقر الاتحاد بالسيدة زينب.

 يحضر الندوة، الدكتور علاء أبوالعزائم رئيس الاتحاد، والدكتور عبدالحليم العزمى أمين عام الاتحاد، والدكتور عمر البسطويسى سكرتير عام الاتحاد، وبعض الدعاة والعلماء الآخرين. 

يأتي ذلك تزامنا مع تنظيم الليلة المحمدية رقم  160، بعنوان "رسالة العقل عند الإمام الكاظم عليه السلام"، والتي تنظمها  مشيخة الطريقة العزمية أول كل شهر هجري، حيث يتم الحديث عن الأمور الخاصة بآل البيت والصحابة. 

جدير بالذكر أن الطريقة العزمية تأسست على يد رجل الدين الأزهرى الصوفي الشيخ محمد ماضي أبو العزائم، والذي من الأزهر الشريف ، ثم درس بمدرسة دار العلوم، وبعدها عمل كمدرس لمادتي الدين واللغة العربية بمدرسة إدفو الابتدائية، ثم نُقل إلى مدرسة الإبراهيمية الأولية، ثم إلى المدرسة الابتدائية بالمنيا، ثم عمل أستاذا للشريعة بالسودان .

ومنذ انتقاله إلى المنيا، وبدأ أبو العزائم بإلقاء دروس طريقته في العبادة وقراءة دروس مذهب مالك أو التكلم في الأخلاق أو التوحيد، وانتقل إلى أم درمان في السودان، وهاجم أبو "العزائم" بعض علماء المسلمين مثل مصطفى المراغي قاضي قضاة السودان وقتها ممن اتهمهم بالتعاون مع الإنجليز، وزعم أنهم يُخادعون العامة بأنهم دُعاة إلى الله، وأنهم وارثون لعلوم الأقطاب، وأنهم يمكنهم النفع والضر، ويُبعدون المسلمين عن واجباتهم بالتعلُّم والعمل للدنيا. 

ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى وقف أبو العزائم مع معسكر العثمانيين ضد معسكر الإنجليز، فطُرد من وظيفته، فانتقل إلى بلدة المطاهرة بالمنيا، وأقام فيها عامين قبل انتقاله لمدينة القاهرة سنة 1325هـ/1917م. وأسس أبو العزائم طريقته العزمية سنة 1353هـ/1934م، وتوفي في 27 رجب 1356 هـ/3 أكتوبر 1937م، ودُفن في مسجده بالقاهرة.

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