الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المرور: تحرير 2829 محضر لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حررت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، 2829 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال حملات موسعة على مدار 24 ساعة.

الملصق الإلكتروني

وكانت وزارة الداخلية قد بدأت، في شهر أغسطس الماضي تطبيق العقوبات الخاصة بعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني على المركبات المخالفة، وفقًا لنص قانون المرور الجديد، الذي ألزم جميع أصحاب السيارات بوضع وتثبيت ملصق إلكترونى يتضمن تعريفاً بالمركبة بصورة دائمة ومن أبرز هذه العقوبات:

- حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا لقانون المرور الجديد. 

- حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته، يعاقب مرتكبي تلك المخالفات بسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

الملصق الالكتروني تركيب الملصق الإلكترونى مخالفة مرورية تحرير المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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