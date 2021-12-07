الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تكريم المتطوعين في البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات

متطوعين
متطوعين

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان بمشاركة 700 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من ممثلي المحافظات المختلفة.

 ونقل "عمرو عثمان" تحيات نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مؤكدًا حرص الوزيرة على توفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب في تنفيذ البرامج  التوعوية  للوقاية من الإدمان.

وخلال الاحتفالية تم تكريم رؤساء الوحدات التطوعية لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمختلف المحافظات،كذلك تكريم الكوادر التطوعية من الشباب والفتيات لدى الصندوق بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وأيضا المتطوعين بالمناطق المطورة " البديلة للعشوائيات " مثل الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد واسطبل عنتر ، ممن شاركوا في تنفيذ مبادرات  ميدانية للتواصل المباشر مع الفئات المختلفة من المواطنين وتعريفهم بأليات الاكتشاف المبكر للتعاطي ودور الصندوق وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور في الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023 .

أما أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن التة أعلن عنها الصندوق، جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل اسري والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية أيضا توهم البحث عن المتعة، فى حين جاءت العوامل الدافعة للعلاج، ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية.

مخدرات وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق مكافحة الادمان المبادرة الرئاسية الخط الساخن نيفين القباج مبادرة حياة كريمة وزير التضامن

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وائل لطفي

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