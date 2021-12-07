جهاز التنمية يمول المشروعات الصغيرة في «زفتى» بـ14.2 مليون جنيه

استمرارا للجهود المبذولة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا؛ من خلال تطوير قدرات أهالى المراكز والقرى المستهدفة وتنمية مهاراتهم الإنتاجية، ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين مستوى معيشتهم خاصة الشباب؛ من خلال إتاحة التمويلات والدورات التدريبية اللازمة لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة،

يشارك حاليا فرع جهاز تنمية المشروعات بالغربية في ندوات "جلسات الدوار " بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، تعقد الندوات بقرية تفهنا العزب بمركز زفتى ويتم خلالها عرض مفهوم الشمول المالى وأهميته وتوضيح كيفية إقامة مشروع صغير ووضع خطط عمل المشروعات، وتعرض الندوات كذلك أنواع التمويلات التي يقدمها الجهاز وإجراءات الحصول عليها. ومن المقرر إقامة ندوات أخرى مماثلة بقرية نهطاى خلال الشهر الحالي.

ووجه محمد العلقامى مدير فرع الجهاز بالغربية الدعوة للشباب والسيدات للتوجه لمقر الفرع وعنوانه شارع الشيتى متفرع من شارع البحر خلف عمارة الشرق للتأمين - طنطا للتعرف على كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز وكيفية الاستفادة منها، والالتحاق بمثل هذه الندوات.

وأوضح الأستاذ محمد العلقامى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تستهدف مركز زفتى الذى يضم54 قرية وأشار إلى أن الجهاز قام بضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمركز زفتى تزيد عن 14.2 مليون جنيه، نفذت حوالى 349 مشروع وأتاحت ما يقرب من 931 فرصة عمل منذ بدء تنفيذ المبادرة في يناير وحتى شهر أكتوبر 2021 .

وبالنسبة للخدمات غير التمويلية، أضاف مدير فرع الجهاز بالغربية إلى أن الفرع قام بتنظيم سلسلة من الندوات التعريفية لعرض كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز والمزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد فيما يتعلق بإجراءات وخطوات تأسيس المشروع والمساعدة في تسويق المنتجات من خلال تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات بالإضافة إلى المعاملة الضريبية المبسطة. ونظم الفرع كذلك عشرات من البرامج والدورات التدريبية التي تستهدف تنمية مهارات ريادة الأعمال، وأخرى للتدريب على الصناعات اليدوية والحرفية ومنها دورات لتصنيع الجلود وأخرى لفن الديكوباج (الطباعة على الخشب) ودورات لتعليم التطريز وذلك بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية بالغربية.