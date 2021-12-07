الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تقرير الطب الشرعي في اتهام 5 أشخاص باحتجاز سائق لخلافات مالية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أثبت التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه  في اتهام 5 أشخاص بينهم سيدة باحتجاز سائق لوجود خلافات مالية بينهم بمنطقة المطرية، إصابته بكدمة حول العين واحمرار شديد وكدمة بالأنف وسحجة بالركبة الیمنى.

وكشفت أقوال المجني عليه في  اتهام 5 أشخاص بينهم سيدة  باحتجاز شخص لوجود خلافات مالية بينهم بمنطقة المطرية، بأنه حال تقابله مع المتهمة الأولى لحل خلاف مالي بينهما فوجئ بالمتهمين يصطحبونه عنوة إلى مسكنها داخل سيارة نقل أجرة قيادة المتهم الخامس بزعم کون الثاني والثالث من مأموري الضبط القضائي وأوثقوا وثاقه وجردوه من ملابسه وتعدوا عليه بالضرب محدثین ما به من إصابات موصوفة بالتقرير الطبي وحالوا دون انصراف.

كانت قد أحالت النيابة العامة، 5 أشخاص بينهم سيدة للمحاكمة أمام الجنايات لقيامهم باحتجاز شخص لوجود خلافات مالية بينهم بمنطقة المطرية.

  • تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي مدير مباحث العاصمة إخطارا من  رئيس مباحث المطرية، مفادها ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها احتجاز شخص داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم الإنتقال وأمكن ضبط (5 أشخاص) وبحوزتهم (طبنجة صوت – مجموعة من الحبال) وبصحبتهم المجنى عليه (أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس) مقيد اليدين والقدمين بواسطة حبل وبه إصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبمواجهة المتهمين أقرت السيدة بأنه نظرًا لسابقة قيام المجني عليه بشراء سيارتها مقابل مبلغ مالي وقيامه بسداد  جزء من ثمنها، وتوقيعه إيصالات أمانه بباقى المبلغ، إلا أنه لم يقم بسداد باقى المبلغ المالى المُستحق عليه، ما أثار حفيظتها فخططت لاختطافه، وفي سبيل ذلك استعانت بباقي المتهمين، حيث قامت باستدراجه لمقهى كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بدعوى إنهاء الخلاف بينهما ودياً، وعقب وصوله قام باقى المتهمين باصطحابه داخل سيارة ميكروباص (قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق) كرهاً عنه تحت تهديد الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزتهم، عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة واقتياده للشقة محل الواقعة والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها، واحتجازه لمساومته على سداد المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوالها أيدوها، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه إيد ما جاء بأقوالهم، واتهمهم بارتكاب الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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