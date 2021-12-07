الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية ترصد 3 إصابات جديدة بمتحور أوميكرون

أوميكرون
أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، رصد 3 حالات إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، بين طلاب أجانب في جامعات في العاصمة سول.

وأكدت الوزارة -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) في نسختها بالإنجليزية- إصابة 3 طلاب أجانب في جامعات هانكوك للدراسات الأجنبية وكيونجهي وسول الوطنية بالمتغير، لتزداد المخاوف من انتشاره في الجامعات، وذلك على الرغم من أن الجامعات الثلاث بدأت وضع الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المتغير، متوقعة أن يتم تأكيد مزيد من حالات الإصابة لدى الطلاب بعد ظهور نتيجة اختبارات المخالطين.

ومن جهة أخرى، أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن إن فرض الإجراءات الخاصة الجديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد إجراء حتمي، داعيًا المواطنين إلى مزيد من التفهم.

وأوضح مون -خلال اجتماع مجلس الوزراء الكوري، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية- أن بلاده تواجه وضعًا خطيرًا للغاية، مؤكدًا أن عدد حالات الإصابة والحالات الخطيرة والوفيات آخذ في الازدياد إلى جانب انتشار متحور أوميكرون الجديد.

وأكد أن اللقاح هو الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من كورونا، داعيا الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالجرعتين من اللقاح، الحصول على جرعات معززة، وسط تزايد القلق بشأن متحور أوميكرون الجديد الذي يعد أكثر قابلية للعدوى من سلالات كورونا السابقة.

وأصدر الرئيس تعليماته لمساعديه بوضع المزيد من الإجراءات لمنع انتشار متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا المستجد، وحث المواطنين على الحصول على جرعات معززة من لقاح كورونا، حيث تكافح البلاد مع ارتفاع مفاجئ في حالات الإصابة والوفيات بكورونا.

وأضاف أن الأسابيع الأربعة المقبلة هي وقت حاسم، ويمكن التغلب عليها، وبالإمكان المضي قدما إلى استعادة الحياة الطبيعية، إذا بُذل كل الجهد لمنع انتشار كورونا في مرحلة مبكرة واستقرار النظام الطبي.

 

سول أوميكرون متحور أوميكرون كوريا الجنوبية كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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