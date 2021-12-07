الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

33 وفاة و5007 إصابات جديدة بفيروس كورونا في كندا

كورونا في كندا
كورونا في كندا

سجلت كندا 5007 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 33 حالة وفاة جديدة ، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء .
 وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و820 ألفا و693 إصابة، والوفيات إلى 29 ألفا و854 حالة.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 62 مليونا و147 ألفا و758 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ومع ظهور السلالة الجديدة، أعلنت الحكومة الكندية، الأربعاء، عن حواجز إضافية لشروط الدخول للركاب القادمين، سواء من السياح الأجانب أو الكنديين العائدين من السفر، بسبب مخاوف من سلالة "أوميكرون" المتحورة عن فيروس "كورونا".
وطبقًا للقواعد الجديد، سيتعين على جميع الركاب، باستثناء القادمين من الولايات المتحدة، الخضوع لاختبار (كوفيد-19) عند الوصول، هذا بالإضافة إلى اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل 72 ساعة قبل الرحلة وإثبات التطعيم المطلوب بالفعل.
وسيتم إجراء الاختبار عند الوصول في مطار الدخول، ثم يُطلب من المسافرين "الحجر الصحي الذاتي" في المنزل أثناء انتظارهم لنتائج الاختبار.
ولم يُقابل قرار الحكومة الكندية بسن تدابير إضافية، بالدعم الكبير من قبل القطاعين العام والخاص، كما كان الحال في الماضي، وتم التعبير عن العديد من المخاوف.

ورغم أن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ في 30 أكتوبر المنصرم، إلا أن الحكومة الفيدرالية سمحت بفترة انتقالية قصيرة للمسافرين غير الملقحين الذين يمكنهم الصعود للطائرات والقطارات طالما أنهم قدموا اختبار كوفيد-19 بنتيجة سلبية في غضون 72 ساعة قبل رحلتهم، وتفعل كندا هذه الإجراءات مع ظهور متحور أوميكرون الجديد.

اللقاح كورونا كندا جونز هوبكنز الأمريكية جرعات اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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