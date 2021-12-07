عاطلان سرقا 16 سيارة بأسلوب «كسر الزجاج» في الإسكندرية.. تجديد حبس

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات للمرة الثانية، بعد اتهامها بارتكاب 16 واقعة سرقة سيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المسروقات.

وكان اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بورود معلومات سرية بقيام عاطلين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة البحيرة، بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" بدوائر المدينة.

علي الفور عمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزة أحدهم فرد محلى وطلقتين لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 16 واقعة بذات الأسلوب بدوائر أقسام "أول وثالث المنتزه، وكرموز، وثان الرمل، وأول العامرية، والدخيلة" بالإسكندرية، بالإضافة إلي مركزى "دمنهور، وإدكو" بالبحيرة، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.