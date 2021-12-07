الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عاطلان سرقا 16 سيارة بأسلوب «كسر الزجاج» في الإسكندرية.. تجديد حبس

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين  لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات للمرة الثانية، بعد اتهامها بارتكاب 16 واقعة سرقة سيارات  بأسلوب "كسر الزجاج"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المسروقات.

وكان اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بورود معلومات سرية بقيام عاطلين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة البحيرة، بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" بدوائر المدينة.

علي الفور عمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزة أحدهم فرد محلى وطلقتين لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 16 واقعة بذات الأسلوب بدوائر أقسام "أول وثالث المنتزه، وكرموز، وثان الرمل، وأول العامرية، والدخيلة" بالإسكندرية، بالإضافة إلي مركزى "دمنهور، وإدكو" بالبحيرة، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

قانون تشكيل عصابي شرطة تحقيق عمل اجراءات ضبط الإسكندرية كرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 7-12-2021

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن كلية فيكتوريا بالإسكندرية

نجاة لاعب منتخب مصر للشباب من حادث سير مروع

«الصحة»: تقديم 1.2 مليون خدمة طبية بالمجان لـ«غير القادرين»

صعود أسعار النفط مع تراجع المخاوف بشأن «أوميكرون»

ارتفاع حصيلة ضحايا بركان «سيميرو» في إندونيسيا إلى 34 قتيلًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة فى إسرائيل تسجل 21 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

فلسطين: إسرائيل تتحمل مسؤولية جرائم الإعدامات الميدانية

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها