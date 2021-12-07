الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرار سجناء باكستانيين عقب اشتباكات مع الشرطة فى مدينة لاهور

سجن
سجن

أفادت تقارير إخبارية بأن ما لا يقل عن 12 سجينًا تمكنوا من الهرب من أحد سجون الشرطة في مدينة لاهور الباكستانية، إثر اشتباكات وقعت مع أفراد شرطة السجن قبل نقلهم إلى محكمة في لاهور.
وأوضحت الصحيفة أن الاشتباكات وقعت بين جماعتين من السجناء وأفراد شرطة السجن، حيث قام السجناء بإلقاء قطع الحجارة والأثاث، وبعضهم قفزوا من فوق المقاعد للهرب من السجن، و أُصيب أحد أفراد الشرطة في وجهه من جراء إلقاء قطع الحجارة.
وأشارت الصحيفة الباكستانية إلى أن الشرطة تقول إنها ألقت القبض على اثنين من السجناء الفارين، وإنها تبذل جهودًا من أجل إلقاء القبض على باقي السجناء الفارين، و إنها بدأت في الوقت ذاته في إجراء تحقيق داخلي لاتخاذ إجراء تأديبي ضد ضباط شرطة السجن بتهمة الإهمال.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية، أن مركز القيادة والتشغيل الوطني بدأ، اعتبارا من اليوم، إعطاء جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا ، للعاملين في المجال الصحي في الخطوط الأمامية وكبار السن وأصحاب الأمراض المناعية.

وقال مسئولو الصحة المحليون، إنه تم إعداد استراتيجية إعطاء اللقاح المعزز بحيث إن الشخص الذي يتلقى اللقاح يمكنه اختيار اللقاح المعزز من لقاحات سينوفارم أو سينوفاك أو فايزر.. مؤكدين أن الجرعات المنشطة لن تكون إلزامية.

وكانت سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 9 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1285254 إصابة، منها 14163 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28737 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1242354 حالة.

 

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