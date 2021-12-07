الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إندونيسيا: ارتفاع حصيلة قتلى ثوران بركان سيميرو إلى 22

ثوران بركان
ثوران بركان

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية اليوم الثلاثاء أنه تم تأكيد مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا، بينما لا يزال 27 شخصا في عداد المفقودين بعد ثوران بركان سيميرو في إقليم جاوة الشرقية الإندونيسي مطلع الأسبوع الجاري.
 

وذكرت الوكالة أن معظم الضحايا لقوا حتفهم بعد أن أصيبوا بحطام بركاني حارق خلال ثوران البركان يوم السبت، حيث احترقت اجسادهم لدرجة يصعب معها التعرف على هويات أصحابها .
 

وأضاف أنه لم يتم التعرف حتى الآن إلا على 13 ضحية.
 

وقال المسؤولون إن ما لا يقل عن 68 آخرين أصيبوا بحروق .


ودفع ثوران البركان القرويين في منطقة "لوماجانج" إلى الفرار من منازلهم وهم في حالة ذعر، في الوقت الذي تصاعد فيه عمود ضخم من الدخان في السماء وتناثرت الصخور المنصهرة على المنحدرات.
 

وأظهرت لقطات تلفزيونية الرماد الناتج عن البركان وهو يطمر المنازل ولم يبق ظاهرا منها سوى الأسقف.
 

وشردت الكارثة ما يقرب من ألفي شخص. وقالت الوكالة إنهم تلقوا مأوى مؤقتا في المساجد والمكاتب الحكومية، من بين مواقع أخرى.
 

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ"حزام النار حول المحيط الهادئ"، وهي منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي، ويوجد بها حوالي 128 بركانا نشطا.

إندونيسيا ثوران بركان ارتفاع بركان اندونيسي قتل حصيلة قتلى سيميرو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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