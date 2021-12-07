جندى بريطانى يقاضى وزارة الدفاع

رفع العسكري البريطاني تشيليشي موامبا دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع البريطانية لإصابته بالبرد أثناء الخدمة في إستونيا، مطالبا بتعويضات تصل إلى 860 ألف جنيه إسترليني.

وكان موامبا يؤدي الخدمة في إستونيا خلال الفترة بين 10 نوفمبر و3 ديسمبر 2017، وسط ظروف طقس قاسية مع درجة حرارة منخفضة، مما أدى لإصابته بالبرد واضطراب الكرب التالي للصدمة.

ويقول محامو موامبا إنه يعاني من مشاكل مع النطق بنتيجة إصابته.

واعترفت وزارة الدفاع بالمسؤولية عن تعرض الجندي للبرد، لكنها رفضت تحمل المسؤولية عن الآثار الأخرى لإصاباته.

ومن المتوقع أن تبدأ المرافعات القضائية خلال الفترة بين يونيو وأكتوبر العام المقبل.

يذكر أن أكثر من 800 عسكري بريطاني تم نشرهم في إستونيا عام 2017 "لردع العدوان الروسي" المزعوم، وتعزيز قدرات الناتو في المنطقة.

وعلى صعيد آخر، فرضت بريطانيا، على المسافرين إبراز الاختبار السلبي لفيروس كورونا قبل الإقلاع على متن الطائرات.

واستبعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض إغلاق آخر في بريطانيا بسبب متحور أوميكرون، واصفا الأمر بـ"غير المرجح"، فيما أشار إلى وجود مراقبة عن كثب لتطورات فيروس كورونا المستجد.

وأعلن جونسون، خلال مؤتمر صحفي بلندن، عن خطط لمنح الجرعة الثالثة والمعززة من اللقاح ضد كورونا، لكافة البالغين الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة في بريطانيا، بدءا من يناير المقبل.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن 400 من أفراد الجيش البريطاني سيساعدون في عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وسط مخاوف عارمة من تفاقم الوضع بسبب متحور "أوميكرون" الذي جرى رصده مؤخرا.

وأضاف جونسون: "أعرف الإحباط الذي نشعر به جميعا إزاء هذا المتحور الجديد" الذي يرجح أنه أكثر خطورة، بسبب ما يعتريه من طفرات ربما تجعله أسرع انتشارا وأشد فتكا بالمصابين.