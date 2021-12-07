الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: مقاطعة واشنطن الأولمبياد فى بكين «عمل طائش»

أولمبياد بكين
أولمبياد بكين

شجبت سفارة الصين لدى واشنطن إعلان الولايات المتحدة المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 المزمعة مطلع العام في الصين.

ووصفت سفارة الصين المقاطعة بأنها "تلاعب سياسي" لن يكون له أي تأثير على الإطلاق على النجاح بإقامة الألعاب.

وقال المتحدث باسم السفارة ليو بينغيو في رد بالبريد الإلكتروني على طلب للتعليق على الإعلان: "لم يتم توجيه أي دعوة للسياسيين الأمريكيين على الإطلاق، ولذا فإن هذه المقاطعة الدبلوماسية تأتي ببساطة من العدم".

وأضاف: "مثل هذا العمل الطائش ما هو إلا تلاعبا سياسيا وتشويها خطيرا لروح الميثاق الأولمبي".

وتابع قائلا: "في الواقع، لا أحد يهتم بما إذا كان هؤلاء الأشخاص سيأتون أم لا، وليس لذلك أي تأثير على الإطلاق على نجاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022".

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