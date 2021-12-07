رسالة هامة من وزير التعليم بشأن كلية فيكتوريا بالإسكندرية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تأجيل انتخابات كلية فيكتوريا إلى أيام ٣٠، ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك":"انتظارا لرأى إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن سلامة إجراءات الجمعية العمومية".

طلاب رابعة ابتدائى يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية

ويستكمل تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، والبالغ عددهم 2.6 مليون طالب وطالبة، اليوم الثلاثاء، أول امتحان شهري يعقد لهم هذا العام في المناهج الجديدة المطورة وفقًا لنظام التعليم الجديد 0.2، بإداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وانتهى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، أمس الإثنين، من الامتحان في مادتي العلوم وتكنولوجيا المعلوما.

وأعلنت الوزارة، عن بدء تصحيح الامتحانات داخل المدرسة من معلم المادة، تحت إشراف مستشاري المادة بالإدارات التعليمية.

وشددت الوزارة، على مديريات التربية والتعليم، أن النتيجه لم تعلن للتلاميذ ويتم إضافتها على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، لتعلن بالألوان وليس الدرجات.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع طلاب الصف الرابع الابتدائي، أنه سوف يتم امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي بدءا من يوم 5 ديسمبر المقبل، والاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج «ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر».

ويجري الامتحان فى المواد الأساسية هي: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم - المهارات المهنية - تكنولوجيا المعلومات»، بواقع عشرة اسئلة قصيرة متنوعة فى كل مادة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.