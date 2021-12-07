الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن كلية فيكتوريا بالإسكندرية

طارق شوقي
طارق شوقي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تأجيل انتخابات كلية فيكتوريا إلى أيام ٣٠، ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

 

وأضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك":"انتظارا لرأى إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن سلامة إجراءات الجمعية العمومية".

 

طلاب رابعة ابتدائى يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية
ويستكمل تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، والبالغ عددهم 2.6 مليون طالب وطالبة، اليوم الثلاثاء، أول امتحان شهري يعقد لهم هذا العام في المناهج الجديدة المطورة وفقًا لنظام التعليم الجديد 0.2، بإداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وانتهى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، أمس الإثنين، من الامتحان في مادتي العلوم وتكنولوجيا المعلوما.

وأعلنت الوزارة، عن بدء تصحيح الامتحانات داخل المدرسة من معلم المادة، تحت إشراف مستشاري المادة بالإدارات التعليمية.

وشددت الوزارة، على مديريات التربية والتعليم، أن النتيجه لم تعلن للتلاميذ ويتم إضافتها على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، لتعلن بالألوان وليس الدرجات.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع طلاب الصف الرابع الابتدائي، أنه سوف يتم امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي بدءا من يوم 5 ديسمبر المقبل، والاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج «ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر».

ويجري الامتحان فى المواد الأساسية هي: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم - المهارات المهنية - تكنولوجيا المعلومات»، بواقع عشرة اسئلة قصيرة متنوعة فى كل مادة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

قصيرة درجات الدولة الاثنين وزير التربية والتعليم معلومات وزارة التربية والتعليم نظام التعليم التواصل الاجتماعي اللغة العربية بالاسكندرية الفن وزير التعليم وزارة التربية يوم الثلاثاء تكنولوجيا المعلومات طارق شوقى تكنولوجيا الدكتور طارق شوقي 2021 مديريات التربية والتعليم ديسمبر المقبل الرياضيات تعليمية الجمعية العمومية الدكتور طارق شوق الدكتور طارق شوقي وزير التربية شوقي موقع التواصل الاجتماعي مادة الدراسات الاجتماعية تأجيل انتخابات توزيع المناهج للغة العربية ادارات الرابع الأبتدائي طارق شوق لامتحانات امتحانات الفصل الدراسي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني امتحان مادة الدراسات الاجتماعيه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الإدارات الإدارات التعليمية وتكنولوجيا المعلومات لجمعية العمومية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

نجاة لاعب منتخب مصر للشباب من حادث سير مروع

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن كلية فيكتوريا بالإسكندرية

بعد ثبوت إدانتها.. إحالة سكرتيرة مدرسة ثانوى صناعى فى الغربية إلى النيابة

البرازيل: 4385 إصابة جديدة بكورونا

كيف تساعد الطفل على اختيار مستقبله؟.. اخصائية نفسية تٌجيب

العراق.. القبض على منسق «ديوان العشائر لداعش» فى نينوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

الصحة فى إسرائيل تسجل 21 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

فلسطين: إسرائيل تتحمل مسؤولية جرائم الإعدامات الميدانية

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها