الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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تقارير ومتابعات

«جابر الخواطر».. حكايات السيسي مع ذوي الهمم دعم متواصل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ذوي الهمم

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، في احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم من ذوي القدرات الخاصة، وشهدت العديد من اللقطات الإنسانية التي يستعرضها «الدستور» في التقرير التالي.

فرحة الأطفال
عبر الأطفال من ذوي الهمم عن فرحتهم الشديدة وتأثرهم بحب الرئيس السيسي لهم بالدموع التي كانت في أعينهم لتواجد الرئيس السيسي وحضوره احتفالية «قادرون باختلاف»، وشهدت فقرة «اسأل مع الرئيس» وعرض إنجازات وزارة التضامن مع ملف ذوي الإعاقة.

إنشاء صندوق لذوي الهمم
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه ينوي إنشاء صندوق يحمل اسم «قادرون باختلاف» لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة المقبلة.

وقال السيسي إن ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم كنز مصر الحقيقي، وعبر عن سعادته الكبيرة بوجوده دائما معهم في كل الاحتفالات.

التشريعات الداعمة لذوي الهمم
تم تمرير العديد من القوانين الخاصة بحقوق ذوي الهمم أبرزها قانون تغليظ عقوبة التنمر، وإطلاق بطاقة الخدمات الذكية.

إصدار البطاقات والأوراق الحكومية عبر برايل
طلب الرئيس السيسي دراسة إمكانية إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية عبر طريقة برايل لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، فذلك يعتبر نقلة نوعية في دعم حقوق ذوي الهمم في مصر، وإجراء تعديل تشريعي في قانون الأحوال المدنية.

تغليظ عقوبة ذوي الإعاقة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تحارب التمييز ضد مواطنيها بكافة الأشكال وأن ذوي الإعاقة يلقون العديد من الامتيازات، وتم دمجهم في المجتمع بصورة رئيسية، حتى أصبحت مصر في مقدمة الدول الداعمة لذوي الهمم، لذلك تم تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة مغلظة، للحد من بعض صور الانتهاكات التي شاهدناها في أوقات سابقة.

تنظيم مؤتمر سنوي خاص بهم
قال الرئيس السيسي إنه سيتم تنظيم مؤتمر سنوي لدعم ذوي الهمم تحت عنوان «قادرون باختلاف» فضلاً عن دعوة بعض ممثلي ذوي الهمم في الفعاليات المختلفة مثل مؤتمرات الشباب ومنتديات شباب العالم.

إنشاء أكاديمية تدريب
أصدر قرارا بإنشاء أكاديمية تدريب عالمية لذوي الإعاقة لتؤهلهم للتعيين في الوظائف.

بطاقات الخدمات المتكاملة
وسيطرح لهم ما يسمى بطاقة الخدمات المتكاملة وهي بطاقات يستفيد منها 13 مليون من ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم في القانون من تأمين صحي ومعاش وتوفير فرص عمل.

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وائل لطفي

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«جابر الخواطر».. حكايات السيسي مع ذوي الهمم دعم متواصل

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