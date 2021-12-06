إيمان أبوطالب تهنئ لورانس بيندر بتكريم «القاهرة السينمائى»

هنأت الإعلاميّة إيمان أبوطالب المخرج والمنتج الأمريكي لورانس بيندر بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43.

حرصت إيمان على التقاط الصور التذكارية مع المنتج الأمريكي الذى وصف الإعلامية المصرية بمارلين مونرو مصر".

كان لورانس بيندر، المرشح مرتين لجائزة الأوسكار قد شارك في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من خلال تقديم محاضرة ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، وأدارها المخرج هاني أبو أسعد.

واختتمت فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أمس، وتعرض الأفلام الفائزة التي تم الإعلان عنها خلال حفل الختام في مسارح الأوبرا وقاعات العرض التي خصصت لعرض أفلام المهرجان طوال الأيام الماضية، معبرة عن سعادتها فى المشاركة فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، وذلك بعد اختفائها عن الأضواء والكاميرات خلال الفترة الأخيرة.

قالت في تصريحاتها إن الفعاليات التى تم تقديمها فى حفل افتتاح المهرجان خلال هذه الدورة تدل على الإمكانيات المبهرة التى نمتلكها داخل مصر، وأننا قادرون على صناعة الأحداث الفنية بصورة تخطف أنظار العالم.

أضافت أبوطالب: "بالفعل يشرفنا جميعًا أن نقول أن ما قدمه مهرجان القاهرة السينمائى خلال حفل الافتتاح "فخر الصناعة المصرية".