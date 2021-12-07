أطعمة تحتوى على نسبة عالية من الكوليسترول ولكنها «صحية»

اعتاد الكوليسترول أن يكون عنصرًا ضارًا في أي وجبة، عندما يتعلق الأمر بمرض قلبي، لكن تشير الأبحاث إلى أنه ليس الكوليسترول هو سبب الضرر، حيث إن هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول، وهي تعتبر صحية لتناولها بانتظام، خلال نظامك الغذائي.

ووفقًا لموقع insider، ما تحتاج إلى الانتباه إليه هو الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أو المتحولة، ثبت أن هذه الأطعمة تزيد من مستوى الكوليسترول الضار، المعروف أيضًا باسم "الكوليسترول الضار" في الدم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ولمساعدتك عند شراء الأطعمة والتسوق، إليك تسع مجموعات من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول وكيفية معرفة ما إذا كانت صحية أو يجب تجنبها.

اللحوم الحمراء

يمكن أن تحتوي اللحوم الحمراء، بما في ذلك اللحم البقري ولحم الضأن ولحم الغزال، على مستويات عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة.

على سبيل المثال، حصة 4 أونصات من اللحم البقري المفروم المصنوع من 80% من اللحوم الخالية من الدهون تحتوي على 80.2 مجم من الكوليسترول وحوالي 8 جرامات من الدهون المشبعة.

فليس عليك أن تقسم اللحوم الحمراء تمامًا لأنها يمكن أن توفر العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد و الزنك، فقط حاول ألا تزيد حصتك عن 70 جرامًا في اليوم.

البيض

بيضة واحدة كاملة تحتوي على حوالي 207 مجم من الكوليسترول ولكن فقط 1.61 جرام من الدهون المشبعة ، وكلها في صفار البيض، لذا يمكنك تناول البيض كاملاً، حيث يحتوي صفار البيض أيضًا على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين د

بالإضافة إلى أنه يحتوي صفار البيض بشكل طبيعي على نسبة عالية من الكوليسترول الحميد، وهو النوع "الجيد"، كما أن جمعية القلب الأمريكية تشير إلى أنه يتمتع بصحة جيدة من يأكل بيضة واحدة أو اثنين من بياض البيض يوميا كجزء من نظام غذائي متوازن.

منتجات الألبان

يوجد أيضًا الكوليسترول والدهون المشبعة في منتجات الألبان بما في ذلك الجبن والزبدة والقشدة والآيس كريم والحليب كامل الدسم، اذ يحتوى كوب واحد من الجبنة الشيدر على 105 مجم من الكوليسترول و 20 جرامًا من الدهون المشبعة، بينما تحتوي ملعقة كبيرة من الزبدة على حوالي 31 ملليجرام من الكوليسترول و 7 جرام من الدهون المشبعة.

وفي الوقت نفسه، فإن منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي مليئة بالبروبيوتيك التي يمكن أن تفيد صحة أمعائك.

المحار

يتميز الروبيان والمحار بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم - لكن هذا لا يعني أنها خارج المائدة، على عكس بعض الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، فإن المحار منخفض جدًا في الدهون المشبعة.

ومن الشائع تقديم المحار مثل الجمبري وسرطان البحر مع الزبدة والصلصات الكريمية، والتي يمكن أن تزيد من محتوى الدهون المشبعة، لذا كن على دراية بما تأكله مع المحار الخاص بك، فبدلًا من الزبدة، اختر عصير الليمون الطازج والأعشاب المالحة لصحتك.