السعودية وسلطنة عمان توقعان 13 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادى

وقّعت سلطنة عُمان والسعودية على 13 مذكرة تفاهم من أجل العمل المُشترك في مشروعات ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة، عبر قيام عدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص بتوقيع هذه المذكرات مع نظيراتها من الجانب السعودي.

يأتي ذلك تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية إلى سلطنة عُمان؛ وفقا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الاثنين، وتجسيدًا لرؤية قيادتي البلدين الشقيقين نحو تعزيز المجالات والجوانب ذات الاهتمام المُشترك، خدمة للمصالح المُشتركة، وبما يحقق تطلعات الشعبين وآمالهما.

وأوضحت أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية، أنّ توقيع مذكرات التفاهم بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في مجالات الاستثمار والسياحة والبتروكيماويات يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه، قال بدر البدر الرئيس التنفيذي لبرنامج ريادة الشركات الوطنية بالسعودية، إنّ توقيع هذه المذكرات الاستثمارية النوعية بين كبرى الشركات السعودية والعُمانية يؤكد حرص البلدين وفق رؤيتهما المستقبلية "عُمان 2040" و"المملكة 2030" على التطوير والتنويع الاقتصادي في البلدين والتركيز على القطاعات الواعدة بما يحقق قيمة اقتصادية كبيرة للشعبين البلدين، موضحًا أنه من المتوقع أن تتجاوز القيمة الاستثمارية لمذكرات التفاهم الموقعة بين الشركات العُمانية والسعودية الـ10 مليارات دولار أمريكي.

وشملت مذكرات التفاهم قطاعات البتروكيماويات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والحوض الجاف والخدمات اللوجستية والنقل البحري واستكشاف وتطوير قطاع التعدين، والاستزراع السمكي والاتصالات وتقنية المعلومات.

فيما بدأ اليوم الإثنين، الأمير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جولته الخليجية والتي تشمل كلا من سلطنة عُمان، الإمارات، البحرين وقطر والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

ومن جانبه، قال بيان لديوان البلاط السلطاني العماني: إن ولي العهد السعودي سيستهل جولته الخليجية بزيارة رسمية لسلطنة عُمان، حيث سيتم "بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك؛ خدمةً لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر ازدهارًا".