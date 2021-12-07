الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مهنا : الاحتفال بآل بيت النبى يجب المداومة عليه

محمد مهنا يشارك في
محمد مهنا يشارك في إحتفالات الحسين

قام عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بجامعة الأزهر بقراءة الأحاديث المروية من كتب الصحاح في فضائل آل بيت رسول الله ثم أجاز السادة العلماء الحضور بما تلقوه من علوم وما سمعوه من آحاديث بالتواتر عن شيوخهم في فضائل النبي وآل بيته.


وأكد فضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس البيت المحمدي أن الاحتفال بآل بيت النبي من الأمور الحسنة التي يجب المداومة عليها اعترافا بفضلهم وأن الاحتفال بذكراهم يكون بالقراءة والتلاوة للاستفادة علما وأدبا وخلقا وليس بالمظاهر التي تسئ لآل بيت رسول الله مقدما الشكر لمن قاموا بجمع المرويات في فضائل أهل البيت من الجوامع الصحاح. 


وأضاف الشيخ السيد الإدريسي شيخ الطريقة الإدريسية أن المجالس المحمدية من أعظم المجالس عند الله، فهي محطات التجلي، فما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، مشيرًا إلى أن عطاء الله غيث يعم الكون كله.

 

وأضاف الشيخ السيد الإدريسي شيخ الطريقة الإدريسية أن المجالس المحمدية من أعظم المجالس عند الله، فهي محطات التجلي، فما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، مشيرًا إلى أن عطاء الله غيث يعم الكون كله
واختتم الحفل الذي قدمه الشيخ سيد شلبي، بفقرات الإنشاد من الشيخ محمود رضا والمنشد محمود هلال. 


يذكر أن الاحتفال شهد إقبالًا من طلاب العلم المصريين والوافدين بحضور فضيلة الدكتور خالد نصر وكيل كلية أصول الدين، وفضيلة الدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة، وفضيلة الدكتور رفعت فوزي أستاذ الحديث بكلية دار العلوم، وفضيلة الشيخ محمد زكي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، وفضيلة الدكتور أحمد القرشي الأستاذ بأصول الدين، وفضيلة الشيخ على صالح من علماء الأزهر. 

الاحتفال بآل البيت الامور الحسنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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