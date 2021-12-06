برلماني: ذوو الهمم يعيشون عصرا ذهبيا في عهد الرئيس السيسي

قال النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن حضور الرئيس السيسي لاحتفالية قادرون باختلاف تؤكد دعم الدولة لهذه الشريحة المهمة في المجتمع والاهتمام بتعزيز مكاسبها وحقوقها في شتى مجالات الحياة.

ولفت صالح في تصريحات له اليوم، إلى ما قاله الرئيس للمشاركين في الاحتفالية، من أن الدعم سيتواصل لذوي الهمم والقدرات الخاصة، وأن مصر تتشرف بهم ولن تتواني عن توفير احتياجاتهم.

وأضاف رئيس طاقة النواب، أن ذوي الهمم والقدرات الخاصة، يعشيون عصرًا ذهبيا لهم خلال عهد الرئيس السيسي، مشيرا الي أن دستور 2014، أكد على حقوقهم وضرورة الاهتمام بهم، بما يؤكد على تعاظم النظرة الإنسانية للدولة إلى مختلف الفئات والشرائح.

واشار صالح إلى تميز النسخة الثالية من احتفالية "قادرون باختلاف" حيث يمر الرئيس السيسى، ولأول مرة على أبطال الاتحاد، من الإعاقات الذهنية وهم يلعبون الرياضات التى يمارسونها، بالاضافة إلى تنظيم معرض به منتجات جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

واختتم النائب حسام عوض الله بأن الدعم الذي تقدمه الدولة لأصحاب الهمم وحضور الرئيس السيسي لمختلف فعالياتهم، يُحسب لقيادة مصر الوطنية المحبة للمصريين والفاعلة لمستقبلهم، ولنحو 13 مليون معاق في الوطن.

من ناحيته، قال النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي بدراسة إنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، لدعم ذوي الهمم والقدرات الخاصة، يؤكد أن الدولة وبتوجيهات من قيادتها السياسية تضع ذوي الهمم والقدرات الخاصة كأولويّة ضمن اهتماماتها.

وأشار المغازي في تصريحات له اليوم إلى الدلالات الكبيرة لحضور السيسي، فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف" وتأكيده على ضرورة توفير كل الدعم لذوي الهمم والقدرات الخاصة والعمل على تنمية مواهبهم واكتشاف قدراتهم، مضيفًا أن حضور الرئيس للفعالية رسالة للداخل والخارج بحرص مصر على تعزيز حقوق الإنسان لمختلف الشرائح والفئات ومنها ذوو الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.