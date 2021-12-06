تفاصيل انتخابات الاتحادات الطلابية للمرحلة الإعدادية بـ«تعليم الجيزة 2021»

عقد اليوم المؤتمر السنوي للاتحادات الطلابية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة تحت رعاية مجدي الجيار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة والرائد العام للاتحادات الطلابية، وإشراف رحاب عريق مدير عام الشئون التنفيذية والمستشار بدوي علام رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين بالجيزة والدكتورة ماجدة مصطفى مصطفى موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية ومحمد عبد العليم موجه أول التربية الاجتماعية وإيناس إبراهيم يحيى مسئول الاتحادات الطلابية وسيد عباس موجه الاتحادات الطلابية و محي الدين رشوان موجه الاتحادات الطلابية.

يأتي ذلك في إطار خطة توجيه عام التربية الاجتماعية بالجيزة (الاتحادات الطلابية) وفي ضوء الموضوع المحوري للاتحادات الطلابية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ (الاتحادات الطلابية.. مواطنة وتنمية).

وشهدت مكتبة مصر العامة اليوم عقد الاجتماع الأول لمجلس اتحاد طلاب المديرية للمرحلة الإعدادية وتم خلاله إجراء انتخابات المكتب التنفيذي في جو تسوده روح الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي.

وأسفرت العملية الانتخابية عن تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب المديرية للمرحلة الإعدادية كما يلي: -

الأمين للطالب محمد جمال عبد العزيز.

الأمين المساعد للطالبة يارا سيد نادى.

مقرر اللجنة الدينية والثقافية للطالب محمد عبد العاطي حسنى.

مقرر اللجنة الاجتماعية للطالب أحمد شريف جمعة.

مقرر اللجنة العلمية للطالب مروان عزت صلاح.

مقرر اللجنة الرياضية والكشفية للطالب عبد الرحمن احمد كمال.

مقرر اللجنة الفنية للطالبة نور أيمن محمود.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب الصف الرابع الابتدائي، أنه سوف يتم امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي بدءا من يوم 5 ديسمبر المقبل، والاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج «ويمكن للطالب سؤال المعلم عما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر».

ويجري الامتحان في المواد الأساسية هي: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم - المهارات المهنية - تكنولوجيا المعلومات»، بواقع عشرة اسئلة قصيرة متنوعة في كل مادة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.