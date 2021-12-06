تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداولت أرصفة ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط، خلال 24 ساعة مضت.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17550 طن تشمل: «1700 طن رمل و4100 طن يوريا و 4500 طن أسمنت و5000 طن فوسفات و1250 طن زيت و1000 طن كسب فول صويا».

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69879 طن تشمل: «900 طن خرده و17400 طن ذرة و18233 طن قمح و3100 طن فول و14017 طن سلاج و7000 طن سكر و6500 طن كسب فول صويا و2500 طن كسب عباد شمس و935 راس ماشية «عجول تسمين»، بإجمالي وزن 229 طن.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 861 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات «بطاطس وبطاطا وبقدونس وجزر وخرشوف وبصل أخضر وخضار مجمد مشكل» وحاصلات زراعية «بردقوش وينسون وليمون وبرسيم وسمسم وطماطم وفول وفلفل وبصل» وفواكه «برتقال ويوسفي» يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسريلانكا وهولندا وإيطاليا وأمريكا وكندا وإسبانيا وإنجلترا وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 214 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2386 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 138788 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 92067 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2646 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4024 شاحنة.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2646 طن قمح متجهين إلى صوامع شبر ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4024 شاحنة.