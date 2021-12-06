تقرير: 75 مليون جنيه إيرادات مستهدفة لـ«ناروبين» حتى يونيو

كشف تقرير صادر عن شركة النصر للكاوتشوك ناروبين عن حجم الإيرادات التي تستهدف شركة ناروبين خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

ووفقًا للتقرير الصادر عن شركة ناروبين، حصلت “الدستور” على نسخة منه فإن حجم الإيرادات المستهدفة للشركة بنهاية يونيو المقبل يبلغ نحو 75 مليون جنيه، لافتًا إلى أن ما تم استهدافه من الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ يبلغ نحو ٨١٤ ألف جنيه، موضحًا أنه لم يتم إعلان استثمارات جديدة خلال العام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

أعادت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تشكيل مجلس إدارة شركة ناروبين حيث تم تعيين جابر سيد محمد، رئيس مجلس إدارة غير متفرغ لشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك (ناروبين)، وتعيين اللواء مهندس جمال طه أبو العينين، عضو منتدب تنفيذي، وتعيين الدكتور محمد خالد حجاج والكيميائى سمير أحمد عبدالنبى كأعضاء مجلس إدارة معينين وبجانب المحاسب عبدالعزيز محمد أبوسليمان، عضو مجلس الإدارة المنتخب ممثل العاملين فى مجلس إدارة الشركة.