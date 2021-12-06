الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد عز يواصل تصوير فيلمه الجديد «أخويا» (صور)

احمد عز و ساندرا
احمد عز و ساندرا نشأت في فيلم اخويا

يواصل النجم أحمد عز تصوير فيلمه القصير الجديد «أخويا» مع المخرجة ساندرا نشأت.

احمد عز في فيلم أخويا

وأوشك أحمد عز على الانتهاء من تصوير الفيلم المقرر عرضه قريبا. 

وحصلت «الدستور» على صورا من كواليس الفيلم. 

احمد عز في فيلم أخويا

وأجرت ساندرا نشأت معاينات خلال الفترة الماضية بإحدى قرى مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة واختارت لوكيشن التصوير بإحدى القرى لتصور فيه فيلمها القصير الجديد الذي يستغرق قرابة أسبوع تصوير كامل.

وكانت ساندرا، عقدت قبل أيام جلسات عمل مع طاقم عملها وفريق الإنتاج للاتفاق على تفاصيل الفيلم الجديد الذي اختارت له الفنان أحمد عز ليقدم البطولة، وهو ما وافق عليه دون تردد رغم انشغال جدول التصوير الخاص به كما وعقد الفنان صلاح عبد الله جلسات مع المنتج الفني للعمل خلال الفترة الماضية.

وانتهت ساندرا نشأت من 3 أيام تصوير كاملة من الفيلم الجديد الذي يتحدث في مجمله عن فكرة الحب بين الأشقاء وتسعى لاستكمال التصوير خلال الأيام القادمة قبل انشغال الأطقم بأعمالهم الجديدة التي تعاقدوا عليها وتعد نفسها للدخول لتجربة سينمائية جديدة خلال الفترة القادمة بعد عدة مشروعات كانت قد بدأت التحضير لها مؤخرًا مثل شلة ليبون الذي توقف تحضيره.

وكشفت المخرجة ساندرا نشأت عن تقديمها لفيلم جديد قصير يتحدث عن الحب ويمثل عودة لها إلى السينما بعد غياب سنوات طويلة.

أحمد عز احمد عز فيلم اخويا الفيلم القصير اخويا ساندرا نشأت المخرجة ساندرا نشات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مطربى المهرجانات من السفر إلى الخارج

محامى «فتاة المول»: دفاع المتهمة طلب عرضها على الطب النفسى (فيديو)

مداهمة حدائق الشيطان.. إبادة 12 فدان مخدرات وضبط 3 أطنان بانجو بأسيوط

قميص الأهلى بصورة الرئيس.. هدية الخطيب لبطل «قادرون باختلاف»

أول تعليق من محمود الخطيب بعد وعد الرئيس السيسى لأحمد طارق بالانضمام للأهلى

أبو مازن يؤكد لنظيره الجزائري ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إدارة أمريكا للصراع تمنح إسرائيل الوقت لاستكمال ضم الضفة

فلسطين: إسرائيل تواصل الاقتطاع من أموالنا المُستحقة وتضعنا فى وضع مالى صعب

الصحة الإسرائيلية: الأطفال حتى 9 سنوات يُشكلون 40% من إصابات كورونا