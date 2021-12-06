أحمد عز يواصل تصوير فيلمه الجديد «أخويا» (صور)

يواصل النجم أحمد عز تصوير فيلمه القصير الجديد «أخويا» مع المخرجة ساندرا نشأت.

احمد عز في فيلم أخويا

وأوشك أحمد عز على الانتهاء من تصوير الفيلم المقرر عرضه قريبا.

وحصلت «الدستور» على صورا من كواليس الفيلم.

احمد عز في فيلم أخويا

وأجرت ساندرا نشأت معاينات خلال الفترة الماضية بإحدى قرى مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة واختارت لوكيشن التصوير بإحدى القرى لتصور فيه فيلمها القصير الجديد الذي يستغرق قرابة أسبوع تصوير كامل.

وكانت ساندرا، عقدت قبل أيام جلسات عمل مع طاقم عملها وفريق الإنتاج للاتفاق على تفاصيل الفيلم الجديد الذي اختارت له الفنان أحمد عز ليقدم البطولة، وهو ما وافق عليه دون تردد رغم انشغال جدول التصوير الخاص به كما وعقد الفنان صلاح عبد الله جلسات مع المنتج الفني للعمل خلال الفترة الماضية.

وانتهت ساندرا نشأت من 3 أيام تصوير كاملة من الفيلم الجديد الذي يتحدث في مجمله عن فكرة الحب بين الأشقاء وتسعى لاستكمال التصوير خلال الأيام القادمة قبل انشغال الأطقم بأعمالهم الجديدة التي تعاقدوا عليها وتعد نفسها للدخول لتجربة سينمائية جديدة خلال الفترة القادمة بعد عدة مشروعات كانت قد بدأت التحضير لها مؤخرًا مثل شلة ليبون الذي توقف تحضيره.

وكشفت المخرجة ساندرا نشأت عن تقديمها لفيلم جديد قصير يتحدث عن الحب ويمثل عودة لها إلى السينما بعد غياب سنوات طويلة.