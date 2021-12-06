أسماء المتوفين والمصابين فى تصادم 3 سيارات بكفر الشيخ

شهد الطريق الدولي "كفر الشيخ - المحلة الكبرى"، بالقرب من قرية كفر الطايفة، التابعة لمركز كفر الشيخ، الإثنين، حادثًا مأسويًا إثر تصادم 3 سيارات أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين وجرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

تبين من التقرير وفاة هاجر شاكر فوزي، 22 سنة، وسميرة إبراهيم شوقي، 40 سنة، وأصيب كل من محمد إبراهيم شوقي، 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وشعبان الشناوي حسن، 36 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمد جمال جبريل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وكدمات وسحجات، وصابر الجبلي رزق، 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات، وعباس زكي عبد الباعي، 18 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات، ومحمد إبراهيم رضوان، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات، وسحر سعد حميده مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.