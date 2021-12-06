برلماني: الانفتاح على إفريقيا اقتصاديا وزيادة الصادرات لـ 15 مليار دولار خطوة هائلة لتعزيز التبادل التجاري

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن التوجه نحو قارة أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الرئيس السيسي أصبح سياسة عملية وفاعلة، موضحا ان مصر منفتحة على القارة السمراء سياسيا واقتصاديًا وفي شتى المجالات، وهذا ستكون له فوائده العظيمة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار القطامي في بيان له اليوم، بما أعلنته وزارة التخطيط عن نيتها مضاعفة الصارات المصرية، إلى قارة أفريقيا إلى نحو 15 مليار دولار خلال ثلاث سنوات وحتى عام 2025، موضحا ان ذلك قفزة في مجال التبادل التجاري مع أفريقيا، مشيرا إلى أن البدء في دراسة السوق الأفريقية ومع توجه العديد من كبريات الشركات المصرية لضخ منتجاتها إليها، سيعزز التبادل التجاري ويفتح أمامنا سوق كبير يحتاج لكثير من الصادرات والمنتجات والجميع يتجه له اليوم عبر العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الانفتاح على أفريقيا سياسيًا واقتصاديا واجتماعيًا وزيادة الصادرات المصرية إليها، يأتي في إطار رؤية شاملة للقيادة السياسية بتعزيز العلاقات، وخطوة في الطريق الصحيح تأخرت لعقود فيما مضى. واختتم نائب اكتوبر بأن أفريقيا بها سوق كبير عبر 52 دولة، واختراق هذه الأسواق بمنتجات مصرية، سيكون له أثره الضخم على الاقتصاد الوطني.

برلماني: استجابة الرئيس السيسي لمطالب ذوي الهمم تؤكد الاهتمام البالغ بهم وتعزيز حقوقهم بشتى المجالات

من ناحيته، قال النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن حضور الرئيس السيسي، لاحتفالية قادرون باختلاف، لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، رسالة واضحة من جانب الدولة بالاهتمام بهذه الفئة ومراعاة ظروفها وتقديم كل الدعم لها.

واشار محسن في تصريحات له اليوم، الي ما قاله الرئيس السيسي للحضور، بأنه سعيد ويشعر بالبهجة للتواجد في وسطهم، والمصريون جميعهم كذلك، موضحا ان هذه الفئة كنز حقيقي في البلاد، والاهتمام بها بهذا المستوى الرفيع من جانب الدولة، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي يؤكد العمل باستمرار لتعزيز حقوقهم.

واضاف عضو مجلس الشيوخ، أن استجابة الرئيس السيسي، لمطالب أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة خلال الاحتفالية، يؤكد على سياسة الدولة الفاعلة نحوهم، بدءًا من إعلان الرئيس السيسي عام 2018، عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، وخلاله صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 والذي ينص، على حقوق وامتيازات عدة لذوي الإعاقة، في التعليم والصحة والعمل والمعاش وقيام الدولة كذلك بإصدار "بطاقة الخدمات المتكاملة، بتوجيهات القيادة السياسية، ليستفيد منها نحو 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في مختلف مجالات الحياة.

وشدد النائب احمد محسن بأن الاهتمام الكبير، بفئة أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة يندرج في إطار الاهتمام الشامل بحقوق الإنسان في مصر وتعزيزها بشتى السبل.