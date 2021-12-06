محافظ أسوان: البدء في المرحلة الأولى لإعادة إنشاء طريق «أسوان- وادي العلاقي»

بتكلفة مليار و43 مليون جنيه..

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الطفرة التنموية لإنشاء وازدواج ورفع كفاءة الطرق السريعة والمحاور الطولية والعرضية التي تشهدها المحافظة تسير بخطى سريعة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمد شرايين التنمية بكل بقعة من الدولة المصرية بهذه المحاور والكباري، من أجل تحقيق التوسعات العمرانية الجديدة، مع جذب فرص الاستثمار الواعدة ودعم حركة التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية.

رفع كفاءة الطرق

وأشاد «عطية»، بالجهود التي تبذلها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير في دعم حزمة مشروعات الطرق والمحاور والكبارى على مستوى المحافظة الغير مسبوقة، ومنها إعادة إنشاء طريق «أسوان / وادي العلاقي»، بطول 170 كم جنوب شرق مدينة أسوان الجاري العمل فيه حاليًا على 3 مراحل بتكلفة إجمالية مليار و43 مليون جنيه، وبنظام الطبقة الخرسانية لتحمل حركة النقل الثقيل للسيارات والمعدات التي تقوم بتحميل الخامات المحجرية والتعدينية من المحاجر والمناطق الواقعة بالعلاقى وعلى الضفاف الشرقية لبحيرة ناصر.

رفع كفاءة الطرق

ومن جانبه، أوضح عيد كرومر، مدير عام المنطقة العاشرة لهيئة الطرق والكبارى بأسوان، أن طريق أسوان / العلاقى الجديد سيكون بعرض 13.75 متر منها 5 متر على جانبي الطريق كمسافة انتظار لسيارات النقل، بعد التمهيد بالتربة الزلطية، ثم الطبقة الخرسانية بسمك 28 سم، بجانب 8.75 متر للطريق الأساسى بنظام الحارتين ، كما أنه تم ترميم وتسوية الحفر فى الطريق القديم بمسافة 60 كم لإتاحة المجال أمام تحرك معدات وسيارات الرصف، ووضع الطبقة الخرسانية بها.

رفع كفاءة الطرق

وأشار مدير عام المنطقة العاشرة لهيئة الطرق والكبارى بأسوان، إلى أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع الكبير على 3 مراحل تضم المرحلة الأولى بطول 60 كم، علاوة على المرحلة الثانية والثالثة بطول 55 كم لكل منهما.

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