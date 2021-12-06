مركز النيل للإعلام بزفتى ينظم ندوة عن المشاركة المجتمعية وبناء الإنسان

نظم مركز النيل للإعلام بزفتي في محافظة الغربية، بالتعاون مع الإدارة الزراعية ندوة إعلامية تحت عنوان "المشاركة المجتمعية وبناء الإنسان" بقاعة الإدارة الزراعية، واستهدفت الندوة بيان أثر المشاركة المجتمعية في تطوير الإنسان وبناء المجتمع وتطويره.

ندوة زفتي

تحدث في الندوة الدكتور مصطفى محمود، أستاذ الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمياط، عن مفهوم المشاركة المجتمعية موضحًا أنها عملية قيام المنظمات غير الرسمية والأفراد بإقامة علاقات مستمرة ودائمة بهدف تطبيق الرؤية الجماعية لإفادة المجتمع، بشتى الطرق والأساليب بما يعود بالنفع علي الوطن والمواطن، وتطرق محمود، إلى كيفية نشأة المشاركة المجتمعية وأساليب المشاركة المجتمعية أهداف المشاركة المجتمعية، وأهداف المؤسسات والجمعيات الخيرية والأهلية من المشاركة المجتمعية للجمعيات الأهلية غير التابعة للدولة.

ندوة زفتي

وقال أستاذ الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمياط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعى دائمًا الى بناء الدولة بالشكل الذي يستحقه المصريين واضعًا المواطنين في عين الاعتبار وفى مقدمتهم الشباب.

وأضاف "محمود"، أنه يجب تفعيل روح الانتماء لدى الشباب وحثهم على المبادرة والمشاركة وفتح المجال امام الشباب لتواصل مع المسؤولين والمتخصصين علي كافة المستويات، لتبادل الأفكار حول جدوى واليات مشاركة الشباب في بناء الدولة، ودفعها نحو ما نتمني جميعًا أن نجدها عليه.

ندوة زفتي

شارك في الندوة موظفي الإرشاد الزراعي والإدارة الزراعية وعدد من المهتمين بقضايا المشاركة المجتمعية، وذلك بإشراف وحضور المهندس احمد الشيخ رئيس قسم المكافحة بالادارة الزراعية، والمهندس ابراهيم محمد فودة وكيل الادارة الزراعية بزفتى والقائم بأعمال مدير الإدارة، أدار الندوة السيد سعد الله الغرباوى، أخصائي الإعلام بمركز النيل للإعلام بزفتي، تحت إشراف عبد الله الحصري مدير المجمع الإعلامي، وعزة سرور مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا،وسمير مهنا رئيس الإدارة المركزية لإعلام شرق ووسط الدلتا.