جهات التحقيق تستعجل التحريات حول اعتداء شخصين على سائق توك توك بالأميرية

طلبت جهات التحقيق بالأميرية، بسرعة التحريات حول اتهام شخصَيْن، بالتعدي على سائق توك توك بالأميرية.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة الأميرية، بلاغًا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها سائق مركبة توك توك بمنطقة الأميرية مصابًا بجروح متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال السائق مركبة التوك توك الخاصة به حدثت مشادة كلامية بينه وبين آخرين، بسبب خلاف حول أولوية المرور حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المجني عليه بالتعدي على سالفي الذكر باستخدام أداة حادة مفك، إلا أن أحد أفراد الطرف الثاني تمكن من استخلاصها منه، وتعدى عليه محدثًا إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، على النحو المشار إليه، وأضافا بتخلصهما من الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، بإلقائها بالطريق العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.