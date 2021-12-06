الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«تحيا مصر» يُطلق المرحلة الثالثة من «دكان الفرحة»

مبادرة دكان الفرحة
مبادرة دكان الفرحة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، يرافقهما الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذي للصندوق، معرض "دكان الفرحة" بالمدينة الطلابية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة.

ومن جانبه، قال تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن المرحلة الثالثة من المبادرة تستهدف توزيع مليون قطعة ملابس على المستحقين بالجامعات ودور الأيتام ومؤسسات أطفال بلا مأوى. 
وأضاف أن معرض المقام حاليًا بجامعة عين شمس يتضمن 15 ألف قطعة ملابس وأحذية وإكسسورات تم توفيرها لنحو 5 آلاف طالب وطالبة ممن اعدت لهم دراسة حالة اجتماعية بالجامعة.
وأضاف أن المعرض يتم تنظيمه في إطار الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم السماح للطلاب بزيارة المعرض واختيار 3 قطع لكل طالب بحرية تامة دون تزاحم، لافتًا إلى أن المعرض سيستمر في استقبال الطلاب لمدة أربعة أيام، وأن المعرض يتم تنظيمه بالتعاون مع بنك الكساء المصري وعدد من الشركات المصرية المتخصصة في صناعة واستيراد الملابس.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019 بهدف تنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بكل القرى والنجوع.
وتنظم المبادرة معارض لتوفير الملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، وتم توزيع نحو 700 ألف قطعة ملابس على ما يقرب من 300 ألف مستفيد، خلال المرحلة الأولى والثانية من المبادرة، وكذلك عدد من الدراجات على الأطفال وأدوات النظافة الشخصية.
 يذكر أن الصندوق نظم خلال الفترة الماضية معارض دكان الفرحة في جامعات المنيا وجنوب الوادي والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، بالإضافة إلى تنظيم معارض في المناطق الأكثر احتياجًا لتوزيع الملابس على دور الأيتام وأبناء السجينات ودور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر وسوهاج والواحات البحرية، وأسيوط وقنا.

٥ سنوات علي صندوق تحيا مصر مبادرة دكان الفرحة تحيا مصر صندوق تحيا مصر مبادرات صندوق تحيا مصر جامعة عين شمس

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