راجح داود يهدي «مزيج الأصالة والمعاصرة» إلى فوزي فهمي بالأوبرا

يهدي الموسيقار راجح داود، إحدى مؤلفاته بعنوان "حوار الفيولينة والربابة" إلى اسم الراحل الدكتور فوزي فهمي، ويلعب سولوهاتها العازف أحمد منيب، وذلك خلال حفل أوركسترا أوبرا القاهرة المُقام بقيادة المايسترو ناير ناجي في الثامنة مساءً غد الثلاثاء 7 ديسمبر على المسرح الكبير.

وعن المؤلفة يقول راجح داوود، إنه كتبها خصيصًا للراحل الدكتور فوزي فهمي، باعتباره نموذجًا لتلاحم الأصالة بالمعاصرة، حيث تُعد المعزوفة مزيجًا بين تقنيات الفيولينة المعاصرة، وألحان آلة الربابة الشعبية التي تُعزف بالشكل التقليدي وتلامس الوجدان وتفتح آفاقًا للإبداع الفني بأشكاله المختلفة.

ويضم البرنامج أيضًا باقة من إبداعات راجح داوود، الموسيقية التي يشارك في لعب الصولوهات بها العازفين؛ محمود عبدالفتاح (عود)، شريف إسحاق (بيانو)، ماجد سرور (قانون)، هاني البدري (ناي)، سمير عزمي (غناء)، محمد العشري (باص جيتار)، حازم عبدالقادر (درامز)، سوزان صابر (فيولا)، صفاء عبدالرحمن (فلوت)، هاني بدير (إيقاع)، ومنها تقاسيم للفلوت والأوركسترا الوتري، ملهى صغير للفيولا وأوركسترا الحجرة، جنية البحر قصيد سيمفوني للأوركسترا، رسائل البحر لمجموعة صوليست واوركسترا وتري، ابتهال لصوت غنائي واوركسترا الحجرة، الرجل الثالث للبيانو والأوركسترا، نصر السماء للقانون والأوركسترا، أسلحة دمار شامل للناي والبيانو والأوركسترا، باسكاليا للعود والأورغن والأوركسترا الوتري والتى يشارك مؤلفها بالعزف على آلة الأورغن ، وشوشة الورد للاوركسترا الوتري، عصافير النيل للقانون وأوركسترا الحجرة، بالإضافة إلى مهرج السيرك للأوركسترا التي يهديها داود إلى زوجته.

ويعد راجح داود، أحد أهم واضعي الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، وهو أستاذ بالمعهد العالي للموسيقى، وحصل على بكالوريوس الكونسرفتوار في التأليف الموسيقي عام 1977، ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى، وهو حاصل على العديد من الجوائز الهامة منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1996، وجائزة في المهرجان القومي للسينما الروائية، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2003 وغيرها.