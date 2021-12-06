عضو بـ«الشيوخ» يتهم معهد المحاماة بإصدار شهادات مزورة

قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إن البعض يستخرج شهادات مزورة من معهد المحاماة التابع لنقابة المحامين للعمل بمهنة المحاماة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل داخل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، انتهي بأن قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حذف هذا الإتهام من مضبطة الجلسة.

وكان النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، وجه الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن التقرير الذي أعدته بشأن الإقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور حول دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.

وقال "عبد العزيز" فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق:"أشكر اللجنة المشتركة لأنها عاملة تقرير ممتاز كعادتها وأشكر جميع من فى اللجنة، باستثناء سامح عاشور لأنه واجبه أن يحافظ ويقوى رسالة المحاماة".

وأضاف:" دعم المحاماة هو تدعيم لمنظومة العدالة، وأي تراجع في المحاماة يجعل العدالة الناجزة مكسورة الجناح".

وتابع :"نحن نعاني الآن بما يلصق بالمحاماة بسبب محامين لم يتدربوا ولم يتعلموا، والمحاماة فى أزمة والتصدي لهذه الأزمة بإنشاء هذه الأكاديمية للمحاماة أمر جيد، وأنا أوافق على هذا الأمر شريطة أن تكون أكاديمية المحاماة مستقلة بذاتها ولا تكون جزء من معهد المحاماة، متهمًا البعض باستخراج شهادات مزورة من معهد المحاماة للعمل بالمهنة".