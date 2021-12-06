مهتز نفسيا.. ضبط شخص تعدى بسلاح أبيض على طفلين في أسيوط

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لتعديه على طفلين بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما.

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات باستقباله (طالبين "مصابين بجروح متفرقة بالجسم").

بالفحص وبسؤال والديهما، اتهما (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليهما بالضرب بسلاح أبيض "سكين" مُحدثاً إصابتهما، وذلك لكونه مهتز نفسياً، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته تبين أنه يهزى بكلمات غير مفهومة.