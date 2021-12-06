رفع 30 طن مخلفات فى حملات نظافة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة بالتوازي مع أعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد بأحياء المدينة ومداخل ونقاط التجميع بالقرى التابعة لها، ورفع 30 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي وصيانة 20 كشاف إنارة.

قال محمد محمود، رئيس الوحدة المحلية بقرية تلة، إن قسم البيئة بالقرية واصل أعماله المكثفة حيث تم رفع ما يقرب 20 طن مخلفات وتراكمات من نقاط التجميع ومن مصرف المحيط الجهة الشرقية ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وأوضح محمد عبد العظيم، رئيس حي وسط مدينة المنيا، باستمرار اعمال النظافة ورفع 10 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع وأروقة الحى ونقلها للمقلب العمومي بالظهير حفاظا على بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا وفى سياق آخر واصل قسم الإنارة أعماله الفنية.

وأشار أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين، إلى استمرار حملات الصيانة وتمت صيانة وإنارة 20 كشاف إنارة على طريق فريزر بقرية الحوارتة والقرى التابعة لها حفاظا على سلامة المارة وتيسير حركة سير السيارات والحد من انتشار الحوادث ليلا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أكد ضرورة استمرار متابعة حملات تكثيفية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلي أنه قام بإعطاء توجيهات لرؤساء القرى والأحياء بمتابعة أعمال النظافة بالقرى والأحياء وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتقديم الخدمات الصحية لهم.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية تكثف من أعمال رفع منظومتي النظافة والإنارة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل علي مدار اليوم لنقل المخلفات والقمامة من الشوارع ومداخل القري ونقلها للظهير الصحراوي الغربي لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من مسببات الأمراض والأوبئة وتيسير حركة سير المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلًا.

حملة نظافة بالمنيا

حملة نظافة بالمنيا

حملة نظافة بالمنيا

حملة نظافة بالمنيا