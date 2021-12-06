الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بحضور وزيرة التضامن

بدء مؤتمر اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

بدأ منذ قليل المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان: "تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء خالد عبدالرحمن وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية نيابة عن اللواء حسن عبدالشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام  للجمعيات الأهلية والدكتور على جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أكدت على أهمية بناء قواعد بيانات صحيحة ومدققة ويسهل تحديثها وإخضاعها لكل عمليات التحليل وإدارة المعلومات للاستفادة منها في عملية اتخاذ القرار ووضع الخطط الاستراتيجية والسياسات الاجتماعية، لافتة إلى أن الوزارة تتبنى استراتيجية محكمة لمكافحة تتبنى استراتيجية محكمة لمكافحة الفساد، وأن الحوكمة وقواعد البيانات ستمكن الوزارة من تطبيق هذه الاستراتيجية‪.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية لأهمية دور العمل الأهلي وضرورة تقديم كل التيسيرات له، تعمل وزارة التضامن على تذليل كل المعوقات التي تعطل عمليات التمويل المحلية والدولية، كما تحرص على تعزيز النهج التشاركي مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية مما يؤكد روح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

الدكتور مصطفى مدبولي التضامن وزيرة التضامن رئيس مجلس الوزراء القيادة السياسية وزارة التضامن هيئة الرقابة الإدارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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