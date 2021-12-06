جامعة أسيوط تُنظم ندوة لتوعية العاملين بمخاطر الإدمان

أطلقت جامعة أسيوط، فاعليات ندوة لتوعية العاملين بالجامعة بمخاطر الإدمان والمخدرات في ضوء قرار تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021م بشأن شغل الوظائف والاستمرار فيها، والذي يشمل عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه المخدرات من موظفي الدولة.

تنظم الندوة الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة على مدار 3 أيام في الفترة من 5 وحتى 7 ديسمبر الجاري، بمشاركت شوكت صابر أمين عام الجامعة، ومصطفى حسن أمين الجامعة المساعد، ومحمود يونس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وخالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة، وحضرها أكثر من 100 من العاملين بالجامعة.

جانب من الندوة



وأوضح شوكت صابر، أن إدارة الجامعة بادرت بعقد سلسلة من الندوات للتوعية بمخاطر الإدمان في أعقاب صدور قرار البدء في تنفيذ القانون رقم 73 لسنة 2021، والذي يشترط لشغل الوظائف الحكومية والاستمرار فيها ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل لجميع العاملين بها بمعرفة الجهات المختصة طبقاً لخطة سنوية معدة مسبقاً.

وأضاف مصطفى حسن، أنه في حالة ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات، فإنه يتم إيقافه عن العمل وتحديد حقوقه بعد إنهاء خدمته، لافتًا إلى أن العقوبات الصارمة بالسجن أو الغرامة تطول من يمتنع عن إجراء التحليل، ومن يغش فيه ومن يسمح لمتعاطي بالاستمرار في العمل بإحدى الجهات الحكومية.

جانب من الندوة



صرح محمود يونس، بأن الندوة تتضمن عدد من المحاضرات الهامة وهي دور الأسرة في الوقاية الأولية من تعاطي المخدرات، والقانون رقم 73 لسنة 2021م بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي يشمل عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه المخدرات من الموظفين العموميين، وخطورة تعاطي المخدرات والمسكرات على خدمة الفرد والمجتمع وتأثيرها على المجتمع ومنظومة القيم الأخلاقية، وطرق الاكتشاف المبكر للإدمان، وطرق الوقاية والعلاج في حالة الوقوع في طريق المخدرات.

جانب من الندوة



وأشار خالد عمران إلى أن الندوة يحاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهم الدكتورة مروى كدواني الأستاذ بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة ومقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، والأستاذ محمد الهادي أستاذ القانون بكلية الحقوق، والدكتورة رجاء عبد الكريم أحمد الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور خالد البيه الأستاذ بقسم الطب النفسي بكلية الطب بالجامعة.

جانب من الندوة



وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن تعاطي وإدمان المخدرات من أخطر المشكلات التي يتعرض لها الفرد والمجتمع، حيث يؤثر المخدر سلباً على صحة المتعاطي الجسدية والنفسية وعلى قدرته الإنتاجية ويعرضه لمخاطر تتفاوت في شدتها بحسب نوع المخدر والجرعة وطريقة التعاطي، وتمتد الآثار السلبية لتطول أسرة المتعاطي والمحيطين به وزملاء العمل وجميع المتعاملين معه والمجتمع بأسره.