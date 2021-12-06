مصر تتقدم 20 مركزًا في مؤشر السياسة المناخية طبقًا لمؤشر أداء تغير المناخ 2022

تتواصل النجاحات الدولية لمصر في مجال مكافحة التغير المناخي، وذلك تكليلًا للجهود المبذولة من الدولة المصرية للتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام مع العمل على الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وفي إطار رصده لمختلف المؤشرات الدولية والعالمية التي تتناول وضع مصر في مختلف المجالات، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد ومتابعة ترتيب مصر في "مؤشر أداء تغير المناخ" الصادر عن مؤسسة "جيرمان ووتش" في نوفمبر 2021، حيث جاءت مصر في المرتبة 21 خلال 2022 مسجلة 59.83 نقطة، وذلك مقارنة بالمرتبة 22 خلال عام 2021 بـ 54.33 نقطة.

ووفقًا للمؤشر فقد تقدمت مصر 20 مركزًا في مؤشر السياسة المناخية لتحتل المرتبة 29 عام 2022، مقارنة بالمرتبة 49 عام 2021، كما تقدمت مصر في مؤشر استخدام الطاقة لتحتل المرتبة 12 عام 2022 مقارنة بالمرتبة 14 عام 2021.

يشار إلى أن منهجية مؤشر أداء تغير المناخ، تقوم على 4 محاور رئيسة تضم 14 مؤشرًا فرعيًا، حيث يضم المؤشر 64 دولة على مستوى العالم، وتتراوح معدل النقاط بين (0 الأقل، 100 الأفضل).

كان أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس، إنفوجرافًا تحت عنوان "ذوو الهمم وسنوات من الرعاية والتأهيل"، ليستعرض من خلاله جهود الدولة في دعم ورعاية هؤلاء الأشخاص.

وأوضح الإنفوجراف أنه في عام 2016 تم إطلاق المبادرة الرئاسية "دمج.. تمكين.. مشاركة" لتوفير الخدمات التعليمية والصحية وفرص العمل لذوي الإعاقة، وفي عام 2017 تم اختيار مصر ضمن الـ10 دول الأكثر ابتكارًا في توظيف ذوي الإعاقة، وفي عام 2018 تم تأسيس المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، الأول من نوعه في المنطقة العربية وإفريقيا.

وكشف الإنفوجراف عن أنه في عام 2019 تم إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي عام 2020 تم إطلاق تطبيق "واصل" للرد على الاستفسارات حول فيروس كورونا، للصم وضعاف السمع، بجانب إطلاق بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.