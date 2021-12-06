وزير الشئون الاسلامية السعودية: «الإخوان» مرض ونحاول تحصين المجتمع من أفكارها

حذر وزير الشؤون الإسلامية السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في حوار له مع صحيفة «عكاظ» السعودية من مخاطر جماعة الإخوان.

وأكد أن جماعة الإخوان إن كان لهم تواجد أو لا، فهو متروك للجهات المعنية، ونحن نحرص على توعية المجتمع وتحذيره من أصحاب المبادئ الهدامة التي تهدم الدين والوطن وتريد أن تسبب تفريق اللحمة الوطنية، وهذا مرض وجدناه في مجتمعنا، والمجتمعات الأخرى التي تساقطت دولهم وابتليت بالفتن، فنحن نعمل على تحصين المجتمع والأماكن التي قد يرتادها حاملو تلك الأفكار.

وحول فعالية البرامج التوعوية التي تقوم بها الوزارة لمواجهة الأفكار المنحرفة قال إنها أثرت تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا، والمواطنون وطلبة العلم وصلوا إلى درجة عالية من الوعي والإدراك، وأصبحت لديهم القدرة في التفريق بين الصحيح والسقيم، ولا يخدعون الآن، وكما يقال: «لست بالخبء ولا الخبء يخدعني»، انتهت هذه الآفة ولطالما المجتمع متماسك سيرفض جميع تلك الأفكار التي تدعو إلى تفريق اللحمة الوطنية وتشتيت الناس وتهييجهم ضد أنفسهم وأوطانهم.

يأتي هذا كما حذرت دراسة أوروبية حديثة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب من مخاطر جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعة الإخوان على أمن كلا من بريطانيا والسويد وسط ارتفاع عدد العمليات الإرهابية التي نفذتها تلك الجماعة.