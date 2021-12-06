دبلوماسى ألمانى ينصح أوكرانيا بأن تحذو حذو فنلندا فى علاقتها مع الناتو

دعا رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي الدبلوماسي الألماني وولفجانج إيشينجر أوكرانيا للسير على خطى فنلندا والنأي بنفسها عن حلف "الناتو"، لأن عضويتها فيه خط أحمر بالنسبة لروسيا.

وقال لصحيفة "هاندلسبلات": "يمكننا أن نوصي أوكرانيا على المدى البعيد بالبدء في اتباع خطى الفنلنديين في التعامل مع حلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "فنلندا عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكنها ليست عضوا في الناتو"، مشيرا إلى أن "انضمام أوكرانيا للناتو خط أحمر بالنسبة لروسيا".

وشدد على أنه "لا يؤمن بما يزعم أن هناك غزوا روسيّا وشيكا لأوكرانيا".

من جهته، قال ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، إن "دول الناتو تستخدم أوكرانيا منطلقا لنشر قواتها على تخوم روسيا".

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز تنسيق الاستجابة للكوارث الأوروبية الأطلنطية (EADRCC) التابع لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) ووكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف الناتو وبعثة الناتو في العراق، عن تقديم تبرع لدعم نظام توليد الأكسجين مزود بمحطة تعبئة بالإضافة إلى 100 أسطوانة أكسجين من مخزون الناتو.

ووفقًا لبيان لحلف الناتو اليوم، يأتي الدعم كاستجابة لطلب العراق الحصول على مساعدة دولية في مواجهة فيروس كورونا، مضيفًا أن وزارة الخارجية العراقية تسلمت التبرع في إطار جهودها لرفع كفاءة القدرات الطبية للعراق للتعامل مع الوباء.

وأشار البيان إلى أنه جرى توفير نقل المعدات الطبية إلى العراق من قِبَل مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية التابع لبرنامج الغذاء العالمي، وذلك بعد طلب الدعم من المركز الأوروبي الأطلنطي لتنسيق الاستجابة للكوارث إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي الذي أكد أنه سيتم تقديم المزيد من الدعم للعراق لتركيب وتشغيل المعدات.

وأوضح أنه تم تنسيق شراء المعدات ونقلها من قبل المركز الأوروبي الأطلنطي لتنسيق الاستجابة للكوارث، ووكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف الناتو، وبعثة الناتو في العراق مع الوفد الإيطالي لدى الناتو.