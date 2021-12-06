«تموين الجيزة»: مد فترة استقبال طلبات المرحلة الرابعة بمشروع جمعيتى

أكدت هالة غريب، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كلف بمد الفترة لاستقبال طلبات المرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين بنهاية الأسبوع الجاري؛ نتيجة زيادة الإقبال على هذه المرحلة، ويتم استقبال هذه الطلبات من خلال ديوان عام وزارة التموين.

وقالت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن إجمالي عدد الطلبات للمرحلة الرابعة التي تم إرسالها إلي وزارة التموين وتم إجراء المعاينات المبدئية لهم وعددهم 199 متقدمًا من خلال كشوف تم إعدادها من المديرية، وتم إرسالها إلى وزارة التموين حيث تم اعتماد 29 فرعًا من الدكتور علي مصيلحي ليتم إجراء المعاينات النهائية من خلال لجنة من مديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

و أكدت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن المعاينات المبدئية قامت على المساحة للمحل لا تقل عن 30 متر والمسافة إلى أقرب بقال تمويني أو مشروع جمعيتي لا يقل عن 500 متر، فضلًا عن أن المتقدم لا يوجد لديه أقارب من الدرجة الرابعة لمن هم أصحاب المخابز البلدية أو مشروع جمعيتي أو بدال تمويني أو مستودع دقيق أو مستودع بوتاجاز.

وأضافت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أنه يشترط على المتقدم أيضًا ألا يكون مؤمن عليه في القطاعين العام والخاص أو القطاع الحكومي، وحسن السير والسلوك ولم تظهر عليها أي أحكام جنائية مخلة بالشرف يكون مؤهلًا متوسط على الأقل.

وأشارت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن مميزات المشروع جمعيتي هو من المشروعات الضرورية و أكبر شبكة للتجارة الداخلية بالتوازي مع بدالي التموين لتوفير السلع التموينة و فارق نقاط الخبز والسلع الحرة للمواطنين.