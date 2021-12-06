محافظ الإسكندرية يتابع تمركزات سيارات تصريف المياه والاستعدادات لتقلبات الطقس

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، جولة تفقدية لمتابعة تمركزات عربات تصريف المياه على مستوى الأحياء، وتفقد استعدادات رجال شركة الصرف الصحي والنظافة والأحياء وعمال شركات المرافق المتواجدين في الشارع للعمل وسط الطقس السيء الذي تشهده المحافظة، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يتابع تمركزات سيارات شفط المياه

وأكد المحافظ أنه تم رفع حالة التأهب بجميع الجهات المختصة بشركة الصرف الصحي والأجهزة المعنية وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لافتًا أننا مستمرين في رفع درجة الاستعدادات والمتابعة للحظية لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى إتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة.

محافظ الإسكندرية يتابع تمركزات سيارات شفط المياه

وكانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية، اليوم، لسقوط أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من المدينة صحبها نشاط في حركة الرياح وارتفاع نسبي في أمواج البحر، بالتزامن مع نوة قاسم التي تضرب عروس البحر بدءًا من اليوم.

محافظ الإسكندرية يتابع تمركزات سيارات شفط المياه

وشهدت المحافطة نشاط في الرياح منذ صباح اليوم، مع استمرار الغيوم والسُحب منذ أمس، وذلك ضمن موجة الطقس الغير مستقر التي تتعرض لها المدينة وفق توقعات هيئة الارصاد الجوية.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

محافظ الإسكندرية يتابع تمركزات سيارات شفط المياه

ومن جانبه، أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادًا لهطول الأمطار طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وتم رفع درجات الاستعداد و انتشار السيارات و البدلات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، فضلًا عن استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع، متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.

كما شدد «نافع» على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.