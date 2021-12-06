الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محطة تل أبيب

«الصحة» الإسرائيلية: 11 حالة تأكد إصابتها بمتحور أوميكرون حتى الآن

إسرائيل
إسرائيل

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، إنه تم تأكيد 4 إصابات أخرى بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" ليرتفع إجمالي عدد المصابين بهذا المتحور إلى 11 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن 6 من هذه الحالات تم تطعيمها وعادت مؤخرا من الخارج وهناك حالة أخرى تم تطعيمها أيضا ولكنها خالطت عائد من الخارج.

وذكرت الوزارة أنها تشتبه في إصابة 24 آخرين بالمتحور الجديد موضحة أن 12 حالة من هؤلاء عادوا من الخارج.
ويحمل متحور كورونا الجديد على غلافه الخارجي 50 طفرة على الأقل وهو ما يجعله مراوغا للجهاز المناعي.

فيما سجلت أمس سبع حالات إصابة بمتحور "أوميكرون"، ما يثير المخاوف من زيادة وشيكة في الإصابات بالمتغير الجديد، مضيفة أن أربعا من الحالات المؤكدة الجديدة سجلت لدى أشخاص لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وعادوا مؤخرا من جنوب أفريقيا.

وبين الثلاثة الآخرين، شخصان عادا من جنوب أفريقيا وبريطانيا، وتلقيا جرعتين وجرعة تعزيزية من لقاح "فايزر- بيونيتك"، فيما عاد الشخص الثالث من مالاوي وتم تلقيحه بـ"أسترازينيكا".

وكانت إسرائيل من أوائل الدول التي أغلقت حدودها أمام جميع المواطنين غير الإسرائيليين بعد اكتشاف حالة الإصابة الأولى بالمتحور "أوميكرون" الأسبوع الماضي ويسمح للإسرائيليين من الخارج بالعودة إلى ديارهم.

وسجلت إسرائيل التي يزيد عدد سكانها قليلا على تسعة ملايين نسمة، 8199 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

ويواصل متحور كورونا الجديد انتشاره في أنحاء العالم، مثيرا المزيد من القلق. وفي آخر تطوراته، حذرت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا من خطورة المتحور الجديد على الأطفال ونصحت بالاستعداد لذلك.

متحور أوميكرون إسرائيل الصحة الإسرائيلية أوميكرون

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