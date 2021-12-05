الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فوز بطلة فيلم «كيارا» بجائزة أحسن ممثلة بمهرجان القاهرة السينمائى

سوامي روتولو
سوامي روتولو

فازت سوامي روتولو، بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "كيارا - A Chiara"، الذي شارك ضمن منافسات المسابقة الدولية.

جاء ذلك خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ43، والتى تقام مساء اليوم الأحد، في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم الروائي "كيارا - A Chiara"، عرض لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج جوناس كاربينيانو، وإنتاج إيطاليا وفرنسا، ومدته 121 دقيقة.

أحداث الفيلم تدور حول عائلة المراهقة كيارا، التي تبدو سعيدة، وتجد نفسها مهددة فجأة بانهيار علاقتها بعد الاختفاء المفاجئ للأب، مما يدفع كيارا لتسخير كل طاقتها للبحث عن سبب اختفائه.

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة الدولية ترأسها المخرج الصربي البارز إمير كوستوريتسا، وشارك في عضويتها المخرج الهندي تشايتانيا تاماهاني، والمؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر، والممثلة الأمريكية ماريسا بيرنسون، والممثلة المصرية نيللي كريم، والممثلة الفرنسية نورا آرنزدر، والمخرج الإيطالي روبرتو مينرفيني.

تمنح لجنة تحكيم المسابقة الدولية العروض الفائزة 7 جوائز هي: "الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح للمخرج، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني".

يشار إلى أن الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم الأحد، شهدت عرض أكثر من 100 فيلما، من 63 دولة، من بينها 27 فيلما ضمن العروض العالمية الأولى، و7 أفلام ضمن العروض الدولية، و48 عرضا لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و14 عرضا أول في الدول العربية وشمال أفريقيا، و9 عروض جالا "السجادة الحمراء".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي لدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة جائزة فاتن حمامة الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة

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