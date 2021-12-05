الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «القابضة للمياه» يتفقد تمركزات المعدات بمناطق كورنيش وشرق الإسكندرية

المهندس ممدوح رسلان،
المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة

تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مناطق تمركزات معدات شركة الصرف الصحى بطول طريق الكورنيش، بمناطق شيراتون، المنتزه، بئر مسعود، سبورتنج، المنشية، ومحطة الرمل.

والتقى رئيس الشركة القابضة ببعض العاملين والأطقم الفنية من أبناء شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أثناء تواجدهم لتأدية عملهم بنقاط التمركزات، ووجه الشكر لهم على ما يقومون به من جهود ومواصلة الليل بالنهار لخدمة المواطنين، وحثهم لبذل مزيد من الجهد.

كما تفقد تمركزات المعدات بمناطق قطاع شرق الإسكندرية، ومنطقة كليوبترا، وسموحة، والعجمى.

محافظة القاهرة وزير الإسكان الصرف الصحي الإسكندرية محافظة القليوبية مياه الشرب

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