«أجواء إيجابية».. وزير الزراعة اللبناني: الأمور ببلادنا تسيير في طريق الحل

قال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، اليوم الأحد، إن الأمور في لبنان تسير في طريق الحل.

وأضاف حسن في تغريدة على حسابه بتويتر: "الأمل وحده الكفيل باخراج الأمور إلى خواتيم يرتجيها أبناء هذا الوطن النهائي لنا جميعاً"، ما اعتبره اللبنانيون بشرى لبداية حلحلة الأزمة سواء في لبنان أو مع دول الخليج، بحسب موقع لبنان 24.

وفي السياق، نقل الموقع عن أحد خبراء الاقتصاد اللبنانيين، تأكيده أن المحادثات التي أجريت اليوم بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن لبنان، شكّلت ارتياحاً في الداخل اللبناني.

وأفاد التقرير اللبناني، بأنّ التطورات الأخيرة المرتبطة بتلك المحادثات أدّت إلى إشاعة أجواء إيجابية وقد تمثل ذلك في التراجع الذي شهده الدولار في السوق الموازية.

وأوضح أن "الانفتاح السعودي والخليجي تجاه لبنان ضروري جداً خصوصاً في ظل هذه المرحلة"، مؤكداً أن “المبادرات العربية بشأن لبنان أساسية للوصول إلى بر الأمان”.

وأضاف: "لبنان بحاجة ماسّة إلى إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بينه وبين دول الخليج، كما أن الصناديق العربية كانت وما زالت تلعبُ دوراً مهماً في مساعدة لبنان".