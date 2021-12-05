إصابة 25 في تصادم أتوبيس برصيف في المنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، حادث تصادم أتوبيس بأحد الأرصفة بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار شمال محافظة المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق وتسبب فى إصابة 25 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى النموذجي بسمالوط .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم أتوبيس بأحد الأرصفة وأسفر عن إصابة 25 شخصا بإصابات متفرقة بين سحجات وكدمات لتلقى العلاج.

وأفادت التحريات الأولية إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى اصطدامه بأحد الأرصفة بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار شمال محافظة المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق، وجار إزالة آثار الحادث لتسيير حركة المرور.

