الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 25 في تصادم أتوبيس برصيف في المنيا

انقلاب أتوبيس بكمين
انقلاب أتوبيس بكمين الشيخ فضل بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، حادث تصادم أتوبيس بأحد الأرصفة بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار شمال محافظة المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق وتسبب فى إصابة 25 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى النموذجي بسمالوط .
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم أتوبيس بأحد الأرصفة وأسفر عن إصابة 25 شخصا بإصابات متفرقة بين سحجات وكدمات لتلقى العلاج.

وأفادت التحريات الأولية إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى اصطدامه بأحد الأرصفة بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار شمال محافظة المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق، وجار إزالة آثار الحادث لتسيير حركة المرور.
 

المنيا الطريق الصحراوي الشرقي كمين الشيخ فضل إنقلاب أتوبيس وإصابة 25 من ركابه مركز بني مزار

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وائل لطفي

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