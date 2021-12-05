الأحد 05 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة المنوفية و مبادرة حياة كريمة و توقيع الكشف الطبي على ١٦٤١ مريض بقريه الماي مركز شبين الكوم

الكشف على 1641 حالة ضمن قافلة «حياة كريمة» بشبين الكوم

قوافل مجانيه بقرى
قوافل مجانيه بقرى المنوفيه

نظمت مؤسسة “حياة كريمة” بالمنوفية بالتعاون مع مدرية  الصحة بالمنوفية، اليوم الأحد، قافلة طبية مجانية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين خصوصًا بالأماكن النائية تنفيذا لتوجيهات  اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية و تحت إشراف  الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية. 

و اشارت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، الى أن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي الباطنة والجراحة والأطفال والنساء والتوليد والجلدية وتنظيم الأسرة والانف والاذن والحنجرة.

وقامت القافله على مدار يومين، بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1641 مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم.

كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ 162 مريض والكشف المبكر على أمراض السكر والضغط لـ 23 حالة وعمل أشعة لـ16 حالة وتحويل 18 حالة تحتاج الى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية.

محافظة المنوفية تعاون اطفال اجراءات خلال وزارة الصحة الكشف الطبى وزارة

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